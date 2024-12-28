 

Правительство России запретило совершать звонки через интернет на телефоны

28.12.2024, 19:50, Новости дня
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Правительство РФ запретило совершать звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, пишет “Медуза”.

Из перечня лицензий на оказание услуг связи исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Запрет объяснили борьбой с телефонными мошенниками, которые “чаще всего пользовались такими технологиями, поскольку это позволяло подменять номера”.

“Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьёзно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи”, – говорится в сообщении правительства РФ.

В правительстве подчеркнули, что это решение “никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи”.

“Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи”, – заявили в кабмине.


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