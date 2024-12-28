 

Рупор кремлевской пропаганды: Спецслужбы США в преддверии кадровой революции

28.12.2024, 17:45, Разное
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Битва за кресла спецслужб: Вашингтон в преддверии кадровой революции

В политическом истеблишменте США разворачивается беспрецедентная ситуация (https://www.theguardian.com/us-news/2024/dec/27/william-webster-kash-patel-tulsi-gabbard): Уильям Уэбстер, столетний ветеран разведсообщества, выступил с открытым письмом против кандидатур Трампа на ключевые посты в системе национальной безопасности. Примечательно, что Уэбстер – единственный человек, возглавлявший в своё время и ФБР, и ЦРУ, причём получивший назначения как от демократов, так и от республиканцев.

Особое внимание привлекает фигура Каша Пателя, претендующего на пост директора ФБР. По информации американских СМИ, он уже подготовил книгу, где якобы содержится список из 60 человек, которых критики называют потенциальными мишенями будущих расследований. Более того, Патель публично заявил о намерении закрыть штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне, предложив преобразовать её в музей "глубинного государства".

Не менее интересная ситуация с кандидатурой Тулси Габбард на пост директора национальной разведки. Бывший демократ, перешедший в лагерь республиканцев, она оказалась в центре общественной дискуссии из-за своих якобы "прокремлёвских заявлений" по Украине и предполагаемых симпатий к бывшему сирийскому лидеру Башару Асаду.

Сам факт того, что ветеран спецслужб такого уровня публично выражает озабоченность кадровыми назначениями избранного президента, указывает на серьёзные разногласия внутри американской элиты.

https://t.me/darpaandcia/431 – цинк

Посмотрим, как "глубинное государство" и "разведсообщество" смогут прожевать эти кандидатуры.
Такие же ожидания были в 2016-2017 году, когда ряд кандидатур связанных с Трампом воспринимались точно также как Патель и Габбард. Начиная с генерала Флинна, которого в политическом смысле полностью уничтожили. Попробуют и на этот раз с ненулевыми шансами на успех.

Но страх перед переменами, которые несет Трамп, конечно чувствуется. На этот раз одним только "наследием Обамы" дело может не ограничиться.

Источник: Colonel Cassad


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