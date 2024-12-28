 

«Наличных не было, а отблагодарить человека надо»: Дональд Трамп назначил носильщика из отеля замглавы министра сельского хозяйства

28.12.2024, 17:33, Разное
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22-летний
американец Стивен Джейкобс станет самым молодым в истории США заместителем министра
сельского хозяйства в администрации Дональда Трампа. Решение о его назначении
было принято после того, как у Трампа не нашлось долларовой купюры, чтобы
оплатить его услуги по переноске чемодана в отеле.

Трамп объяснил,
что раздал все наличные нищим, с которыми встречался у церкви святых Петра и Павла
в Сан-Арно. После этого избранный президент отправился заселяться
в отель, где и повстречал носильщика.

«У меня не было ни единого доллара наличными и я спросил, у этого юноши, что могу для него сделать. У него оказалось хорошее чувство юмора: он предложил мне отказаться от поста
президента», – рассказал избранный президент.

Однако узнав, что Трамп не собирается уходить, молодой человек попросил
назначить его в правительство, что и было исполнено на месте.

«Он смышлёный
парень – хорошо соображает, как для чёрного, – сказал Трамп. – И дерзить сразу начал.
Думаю, что в правительстве мне нужен кто-то вроде него, чтобы никто меня не обвинял в расизме. Вдобавок он будет без страха
высказывать мне свою критику и я смогу его спокойно уволить, не
оглядываясь на банкиров или нефтяников».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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