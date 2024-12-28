«Наличных не было, а отблагодарить человека надо»: Дональд Трамп назначил носильщика из отеля замглавы министра сельского хозяйства

22-летний

американец Стивен Джейкобс станет самым молодым в истории США заместителем министра

сельского хозяйства в администрации Дональда Трампа. Решение о его назначении

было принято после того, как у Трампа не нашлось долларовой купюры, чтобы

оплатить его услуги по переноске чемодана в отеле.

Трамп объяснил,

что раздал все наличные нищим, с которыми встречался у церкви святых Петра и Павла

в Сан-Арно. После этого избранный президент отправился заселяться

в отель, где и повстречал носильщика.

«У меня не было ни единого доллара наличными и я спросил, у этого юноши, что могу для него сделать. У него оказалось хорошее чувство юмора: он предложил мне отказаться от поста

президента», – рассказал избранный президент.

Однако узнав, что Трамп не собирается уходить, молодой человек попросил

назначить его в правительство, что и было исполнено на месте.

«Он смышлёный

парень – хорошо соображает, как для чёрного, – сказал Трамп. – И дерзить сразу начал.

Думаю, что в правительстве мне нужен кто-то вроде него, чтобы никто меня не обвинял в расизме. Вдобавок он будет без страха

высказывать мне свою критику и я смогу его спокойно уволить, не

оглядываясь на банкиров или нефтяников».

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