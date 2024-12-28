Мнение: Европейский полуостров, почему Норвегия ввела санкции и почему Швейцария ввела санкции

1. Самым большим полуостровом в мире считается Аравийский (3,2 миллиона квадратных километров). Если, однако, выделять Европейский полуостров, с границами как на заглавной карте (линия основания по прямой от Петербурга до Ростова-на-Дону), то по площади (4,5 миллиона квадратных километров) этот полуостров будет лишь на треть больше Аравии (ссылка).

Некоторые полагают, что такое разделение Европы на континентальную и полуостровную часть имеет не просто некое абстрактное, умозрительное значение (как упражнение в географии), но и вполне конкретный, практический смысл, когда речь заходит о геополитике. Цитирую фрагмент из книги Джорджа Фридмана, основателя частной разведывательной компании «Стратфор», которая считается неофициальным придатком американского ЦРУ. Мы можем не соглашаться с построениями наших недругов, но нам следует как минимум понимать, какая схема мироустройства сидит у них в голове, когда они планируют очередные пакости против нас (ссылка):





Европейский полуостров ограничен с юга Средиземным и Черным морями, с севера — Балтийским и Северным. В самой восточной точке Балтийского моря расположен Санкт-Петербург. В самой восточной точке Черного моря — город Ростов. Мысленно проведя линию от Петербурга до Ростова, вы увидите, где проходит условная граница Европейского полуострова и материковой части Европы: все, что слева от нее, — полуостров, справа — материк Евразия.

Совсем недалеко от этой воображаемой линии расположены западные границы современной России. Государства Прибалтики, Белоруссия и Украина, которые были частями Российской империи и Советского Союза, являются самыми восточными странами Европейского полуострова, а исторически принадлежат и ему, и материку. На этих землях смешиваются и католическая, и православная ветви христианства. На протяжении веков западная граница Российской империи сдвигалась и на запад, и на восток, охватывая и включая эти страны в состав империи или, наоборот, предоставляя их своей собственной судьбе. Во времена холодной войны Россия (в виде Советского Союза) де-факто продвинулась вглубь самого полуострова, выйдя далеко за рамки этих пограничных территорий и контролируя территории вплоть до центра Германии. Напротив, в исторической ретроспективе ни одна из стран Европейского полуострова не преуспела в установлении долговременного контроля над российскими территориями. Те, кто пытался это сделать — Наполеон и Гитлер, — оказались разбитыми. В общем, можно условно сказать, что два слоя стран образуют пограничную область между фрагментированным Европейским полуостровом и единой Россией: первый — по линии от Балтийских стран до Украины, второй — от Польши до Болгарии.

Полуостров и материк значительно отличаются друг от друга с точки зрения физической географии. Полуостров имеет относительно небольшой размер, простираясь примерно на 2400 км в своей самой широкой части между севером Дании и южной оконечностью Италии. Сужаясь от востока к западу, в самой своей узкой части — Пиренеях — полуостров имеет только около 500 км в ширину. Европейский полуостров является наиболее населенной частью Европы — и по общему количеству проживающего на его территории населения, и по концентрации различных наций. <…>

Европейская Россия — это в основном плоская равнина, на которой единственными естественными преградами являются реки. В религиозном, этническом, языковом отношении Россия на порядки более однородна, чем полуостров. На полуострове царит многообразие и несхожесть, которые невозможно преодолеть, в России — однородность, которую невозможно разрушить. Действительно, несмотря на то что в России проживают более 100 различных народностей и этнических групп, 80 % населения являются этническими русскими. Древнегреческий историк Фукидид в свое время указывал, что Спарта не обладала выходом к морю и была бедна, в противоположность Афинам, которые являлись морским государством и наслаждались богатством, появившимся в результате торговли со всем (древним) миром. Спарте приходилось довольствоваться только тем, что могло быть произведено ей самой. Фукидид также отмечал, что народы, жившие у моря и имевшие доступ к всевозможным благам и даже роскоши, постепенно становились мягкими и податливыми, в то время как «континентальные» народы были вынуждены справляться с трудностями жизни своими силами, что их закаляло и делало очень стойкими. Когда вы думаете о твердости русского солдата, вспомните эти древние слова — они, безусловно, имеют глубокий смысл.

Россия — континентальная страна. Большинство ее населения находится вдали от морских берегов. Это коренное отличие от стран Европейского полуострова, которые почти все имеют выход к морю. При этом морская торговля являлась важнейшей частью их жизни на протяжении многих веков, формируя особенности европейских экономик и культур.

Мистер Фридман пишет о сравнительной бедности России, якобы проистекающей из континентального характера страны. Здесь, конечно, он лукавит и преувеличивает. На настоящий момент даже по западным оценкам Всемирного Банка и МВФ подушевой ВВП России всего на четверть меньше, чем подушевой ВВП Евросоюза (ссылка), а с учётом того, что на Западе принято занижать экономические позиции России и публиковать реальные цифры задним числом, спустя несколько лет, реальная разница в уровне жизни между современной Россией и ЕС ещё меньше и продолжает сокращаться. Историческое же отставание также было куда меньше, чем принято думать, и объяснялось в 19 веке такими факторами, как более лёгкое и быстрое строительство железных дорог (и, следовательно, ускоренная индустриализация) на компактных территориях европейских стран, а в 20 веке тем, что наша экономика была подчинена неуклюжей и отсталой плановой системе. Теперь оба этих фактора перестали действовать, и Россия стремительно нагоняет Запад.

Вернёмся к границам Европейского полуострова. Американцы, на мой взгляд, сделали обрез слишком глубоко: отписали «полуострову» слишком много, а России — слишком мало. Пожалуй, логичнее было бы провести линию раздела от Калининграда до Одессы (устья Дуная): она не только на четверть короче, но и пролегает местами по естественным географическим преградам, таким как Карпатские горы и Припятские болота.

При этом технически не совсем правильно называть европейцев европейцами, противопоставляя Россию и Европу. Россия – крупнейшая страна в Европе, даже сейчас мы занимаем 40% территории этой части света, а уж с учётом Сибири Западная Европа и вовсе выглядит небольшим придатком на фоне огромной России. Кроме того, русские – крупнейший по численности европейский народ, даже без учёта несчастных, которых создали в Первую Эпоху в крепости Утумно, если вы понимаете, о чём я.

Поэтому логично было бы называть россиян собственно европейцами, а оставшихся жителей Европы – европейскими полуостровитянами или, на латинский манер, пенинсуларными европейцами.

Но это технически. А на практике, увы, неверные европейцы за последнее время столь дискредитировали себя своими европейскими ценностями, что, пожалуй, даже хорошо, что мы воспринимаем себя как нечто отдельное, и ещё лучше, если нас не будут путать с полуостровными европейцами в других частях света.

2. К вопросу о том, почему норвежцы так рьяно поддержали прокси-войну с Россией и антироссийские санкции (ссылка):



Заработок Норвегии за счет вытеснения газа РФ составляет более 115 миллиардов долларов сверхдоходов, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.

При этом норвежские компании почти полностью ушли из России. «Двусторонняя торговля сведена к минимуму и ограничена узким перечнем неподсанкционных товаров. Особенно сильно пострадали норвежские судоремонтные предприятия на севере Норвегии», — сказал дипломат.

3. Норвегия не входит в ЕС, но входит в НАТО. А вот Швейцария не входит ни туда, ни туда, но тем не менее швейцарские власти присоединились к санкциям против России, испортив тем самым нарабатываемый веками статус порядочной и нейтральной страны.

Никаких выгод швейцарцам антироссийские санкции не принесли — местные власти просто сочли нужным сделать приятное американцам. Теперь, на фоне смены власти в США и осознания поражения в прокси-войне с Россией, швейцарские власти вынуждены выдумывать небылицы, чтобы оправдаться перед своими наивными избирателями (ссылка):

Швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа объяснил, почему страна присоединилась к санкциям Евросоюза против России. <…>

Поджиа объяснил присоединение Швейцарии к санкциям против России и отметил, что это произошло вынужденно. «Москва использовала бы Швейцарию в качестве платформы для обхода санкций, а Европа была бы вынуждена принять санкции против Швейцарии», — подчеркнул он.