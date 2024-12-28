Рупор кремлевской пропаганды: Подполковник Панферов

Подполковник Панферов

​Подполковник (https://telegra.ph/file/fd76d79997aaf45c001dc.jpg) Андрей Борисович Панферов, ветеран спецназа ГРУ. Являлся одним из участников операции (https://t.me/okspn/34731) «Шторм-333» как военнослужащий срочной службы в составе 154-го ооСпН ГРУ.

В 1979 году призван на срочную службу в 15-ю ОБрСпН ГРУ (Чирчик, ТуркВО). В 1980 году поступил в НВВКУ, которое окончив в 1984 году вернулся в части СпН. С 1987 по 1988 вновь находился в Афганистане. За Афган Андрей Борисович награжден тремя орденами Красной Звезды.

С 1988 по 1991 года служил в Закавказском военном округе в 22-й ОБрСпН ГРУ на должностях командира роты, замкомбата. Выполнял боевые задачи в Нагорном Карабахе.

С 1993 года в 67-й ОБрСпН ГРУ в Бердске. Служил на должности замкомбата, позже стал комбатом. Участник первой кампании в Чечне.

Занимая командные должности в отряде, Панферов никогда не сидел в палатке. Он регулярно ходил с группами и разведотрядами на задачи. Летом 1995 года РО 691-го ооСпН под его командованием совершил рейд в район Зандака, одной из особенностей того рейда стал «маскарад» – часть разведчиков передвигалась под видом боевиков. С января 1996 года в еще одной командировке в Чечне. Руководил сводными РО от 67-й и 22-й бригад спецназа в ходе боевых выходов, в том числе в Грозный. В феврале 1996 года прямым текстом в ходе радиообмена послал очередного генерала-адмирала из ГШ, обида которого возможно в последующем стала одной из причин, по которой Андрею Борисовичу «срезали» звезду Героя. Вместе со своими разведчиками участвовал в боях в Грозном в марте 1996 года.

За выполнение боевых задач был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами (один из двух офицеров в бригаде), орденом Мужества. С 1998 года в отставке. Уже после окончания первой кампании Панферов был твердо уверен, что его подчиненным еще предстоит вновь вернуться в Чечню. В Бердске же Андрей Борисович пользовался колоссальным уважением своих разведчиков, мог как и поощрить, так и наказать за косяки. Стоит сказать, что даже спустя 30 лет бывшие подчиненные вспоминают о нем с уважением.

После выхода в отставку возглавил службу безопасности компании ВИНАП в Новосибирске. С началом второй кампании Панферов используя свои возможности старался обеспечивать убывающие отряды бригады всем необходимым, лично возил снаряжение и оборудование в пвд отрядов в Северной Осетии и Ингушетии. Для этого даже арендовались самолеты авиакомпании «Сибирь».

В последующем занял должность в Законодательном собрании Новосибирской области. В 2020 году награжден орденом Невского. Правильно говорится, что разведчиков бывших не бывает, они всегда разведчики. Так и Андрей Борисович, с началом СВО он конечно же не усидел на месте. С его подачи был сформирован тяжелый батальон «Вега», (https://t.me/okspn/21498) помятуя об опыте Афганистана и первой Чечни Панферов решил, что тяжбаты вновь нужны бригадам. Теперь же «Вега» на регулярной основа кошмарит ВСУ на фронте.

В конце 2024 года Панферов вновь занялся формированием еще одного отряда, который получил наименование «Орион». (https://t.me/okspn/34672) И это в 64 года.

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Солидный послеужной список – Афганистан, Карабах, Чечня, Украина.

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