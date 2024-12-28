 

Пенсионеры полдня убирали территорию поликлиники от снега, чтобы получить преимущество в очереди на МРТ

28.12.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В городской поликлинике №2 Верхнедзержинска изобрели схему справедливого распределения талонов для посещения врачей.

Уже несколько лет для приёма специалистов и кабинетов диагностики посетители медучреждения занимали очередь с раннего утра и устраивали драки. Систему изменил новый главврач Андрей Евдокимов, которому городское управление здравоохранения поставило задачу оптимизации расходов.

Чтобы не увольнять врачей, управленец решил отказаться от услуг дворников и другого технического персонала. Их обязанности по уборке территории предложили исполнять пенсионерам, а в качестве поощрения за работу пожилым людям давали талоны к специалистам.

– В итоге мы получили всегда убранную территорию, видите: за забором снег, а у нас все дорожки расчищены и очередей нет. Распределено всё по-честному: кто больше поработал, тот больше получил талонов, – пояснил главврач.

Евдокимов впоследствии решил расширить бонусную программу – пациенты, которые моют его личный автомобиль или занимаются благоустройством дачи, получают приоритет при рассмотрении квот для плановой госпитализации в больницу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Подполковник Панферов

28.12 / Мнение: Почему бесплатные сим-карты — это зло

28.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилеты по Приднепровской ТЭС

28.12 / Госдума прерывает новогодние каникулы, чтобы срочно запретить пропаганду многожёнства, склонение к многожёнству и оправдание многожёнства

28.12 / Универсальный процессор от Ubitium обещает революцию среди микропроцессоров

28.12 / Бросившее тонущий российский корабль Ursa Major норвежское судно затонуло после извержения подводного вулкана

28.12 / В Биробиджане началось восстание из-за рабочей субботы 28 декабря

28.12 / Рупор кремлевской пропаганды: И он ушел….

28.12 / Мнение «аналитика»: О выстреле в ногу… Европа сдурела?

28.12 / Мнение «аналитика»: О русской женщине и зарубежных немужчинах… Каково это?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика