Пенсионеры полдня убирали территорию поликлиники от снега, чтобы получить преимущество в очереди на МРТ

В городской поликлинике №2 Верхнедзержинска изобрели схему справедливого распределения талонов для посещения врачей.

Уже несколько лет для приёма специалистов и кабинетов диагностики посетители медучреждения занимали очередь с раннего утра и устраивали драки. Систему изменил новый главврач Андрей Евдокимов, которому городское управление здравоохранения поставило задачу оптимизации расходов.

Чтобы не увольнять врачей, управленец решил отказаться от услуг дворников и другого технического персонала. Их обязанности по уборке территории предложили исполнять пенсионерам, а в качестве поощрения за работу пожилым людям давали талоны к специалистам.

– В итоге мы получили всегда убранную территорию, видите: за забором снег, а у нас все дорожки расчищены и очередей нет. Распределено всё по-честному: кто больше поработал, тот больше получил талонов, – пояснил главврач.

Евдокимов впоследствии решил расширить бонусную программу – пациенты, которые моют его личный автомобиль или занимаются благоустройством дачи, получают приоритет при рассмотрении квот для плановой госпитализации в больницу.

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