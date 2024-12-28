 

Универсальный процессор от Ubitium обещает революцию среди микропроцессоров

28.12.2024, 12:00, Разное
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Пристальное внимание СМИ привлек стартап Ubitium, который пообещал уже к 2026 году выпустить, ни много ни мало, а «универсальный процессор» на замену существующим решениям. Он так и называется — Universal Processor, и представляет собой образец новой микроархитектуры, в которой нет специализированных ядер для выполнения отдельных задач. Вместо этого процессор является единым пространством для реализации произвольных наборов операций с минимальными затратами ресурсов.

У Ubitium солидная база, этот стартап создан ветеранами-разработчиками из Intel, Nvidia и Texas Instruments. Ведущий изобретатель – Мартин Форбах, на чьем счету более 200 патентов, лицензированных крупными производителями микросхем. А самое интересное в том, что компания не нуждается в сотнях миллионов долларов инвестиций, так как предлагает иной, предельно простой и дешевый подход к конструированию чипов. Сейчас их бюджет составляет всего $3,7 млн.

Специализированные процессоры (центральные, видео, нейро и т.д.) хороши лишь для узкого спектра задач, а потому им просто нет места в потребительских устройствах – ядра большую часть времени простаивают. И у основной массы пользователей нет потребности в больших вычислительных мощностях. Значит, все задачи можно поручить универсальному набору транзисторов, которые будут динамически переключаться между разными операциями. И малыми силами выполнять внушительный объем работ.

Главное преимущество Universal Processor в возможности увеличения производительности на единицу стоимости изделия от 10 до 100 раз в сравнении с существующими решениями. Это будет зависеть от конкретного изделия, будь то крохотный чип для встраиваемых устройств или мощный процессор для серверных решений. Как поясняет генеральный директор Ubitium Хен Шин Чо, они намерены произвести «полную смену парадигмы» в деле конструирования микропроцессоров.Источник &#8212 THG


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