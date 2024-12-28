Рупор кремлевской пропаганды: Итоги года в Телеграм

Итоги 2024-го года в Телеграм.

Как и ранее, трансляция войны на Украине идет в Телеграме. В ЖЖ постольку-поскольку. Жаловаться, что вот вы там пишите, а тут не пишите – не нужно.

Кому интересна в первую очередь война на Украине, вам сюда ;https://t.me/boris_rozhin Полагаю, из 40,4 тыс. постов в Телеге более 90% было по теме войны на Украине.

После окончания войны трансляция будет прекращена и канал вернется к режиму публикациций в формате 4-8 в сутки.

Из ЖЖ само собой никуда не ухожу. По вопросам амнистии еще раз напоминаю – до конца войны амнистии в ЖЖ не будет.

После войны посмотрим. В следующем году возможно вернется старый модератор, если ему после окончания контракта в зоне СВО еще будет интересно. Пока говорит, что еще интересно. Но главное, чтоб жив здоров был.

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