 

Рупор кремлевской пропаганды: И он ушел….

28.12.2024, 2:50, Разное
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Коротко о захвате власти на Украине.в 2014-м году.

"Я позвонил тогдашнему президенту Украины Януковичу и приказал ему покинуть свой пост. Я сделал последний из моих срочных звонков Януковичу в конце февраля 2014 года, когда его снайперы убивали украинских граждан.
Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность, но тогда я сказал ему, что все кончено, и он ушел. Контроль над государством оказался в руках молодого патриота по имени Арсений Яценюк" (с) Байден

Источник: Colonel Cassad


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