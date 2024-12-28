Мнение «аналитика»: О выстреле в ногу… Европа сдурела?

Хотели, как лучше, а получилось то, что получилось.

Сейчас все уже забыли, а ведь европейская возня вокруг российского газа когда-то преследовала «благую» цель. Сделать Россию более сговорчивой по цене, чтобы увеличить конкурентные преимущества европейских товаропроизводителей на глобальном рынке за счёт дешёвой энергии. Ради этого на «Газпром» давили Третьим энергопакетом и разными скандалами вокруг транзита газа.

Доигрались.

Торговая война с РФ, антироссийские #санкции плюс военная поддержка Украины… дорого обошлись в первую очередь самой Европе. И вылились в круглую сумму — почти триллион долларов только за первый год «украинского кризиса». А на сегодняшний день потери #ЕС от санкций против РФ превышают 1,5 трлн евро.

Более половины из этой суммы — расходы бюджетов на субсидии домохозяйствам и фирмам из-за роста цен на электро- и теплоэнергию. Остальное — поставки оружия для ВСУ, общий рост военных расходов, поддержка украинских беженцев и т.п.

Это — исключительно прямые потери. Выброшенные на ветер или сожжённые в топке реальные #деньги. Косвенные издержки в виде снижения выпуска в ряде отраслей, роста безработицы и обострения прочих проблем вследствие экономического замедления не учтены.

При этом #Россия продолжает СВО, её #экономика вовсе не «порвана в клочья», её #население не впало в нищету и в целом не ропщет. То есть, пойдя на поводу у #США, Европа выстрелила в ногу самой себе. Чисто по глупости.

Не случайно свежие соцопросы фиксируют снижение поддержки прежней антироссийской политики Старого Света.

Ибо «европейские ценности» и прочую солидарность на хлеб не намажешь, а кушать-то хочется. Вот и летят головы европейских политиков, инициировавших этот бедлам.

Ну и поделом?

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