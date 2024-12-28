 

Мнение «аналитика»: О выстреле в ногу… Европа сдурела?

28.12.2024, 1:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Хотели, как лучше, а получилось то, что получилось.

Сейчас все уже забыли, а ведь европейская возня вокруг российского газа когда-то преследовала «благую» цель. Сделать Россию более сговорчивой по цене, чтобы увеличить конкурентные преимущества европейских товаропроизводителей на глобальном рынке за счёт дешёвой энергии. Ради этого на «Газпром» давили Третьим энергопакетом и разными скандалами вокруг транзита газа.

Доигрались.

Торговая война с РФ, антироссийские #санкции плюс военная поддержка Украины… дорого обошлись в первую очередь самой Европе. И вылились в круглую сумму — почти триллион долларов только за первый год «украинского кризиса». А на сегодняшний день потери #ЕС от санкций против РФ превышают 1,5 трлн евро.

Более половины из этой суммы — расходы бюджетов на субсидии домохозяйствам и фирмам из-за роста цен на электро- и теплоэнергию. Остальное — поставки оружия для ВСУ, общий рост военных расходов, поддержка украинских беженцев и т.п.

Это — исключительно прямые потери. Выброшенные на ветер или сожжённые в топке реальные #деньги. Косвенные издержки в виде снижения выпуска в ряде отраслей, роста безработицы и обострения прочих проблем вследствие экономического замедления не учтены.

При этом #Россия продолжает СВО, её #экономика вовсе не «порвана в клочья», её #население не впало в нищету и в целом не ропщет. То есть, пойдя на поводу у #США, Европа выстрелила в ногу самой себе. Чисто по глупости.

Не случайно свежие соцопросы фиксируют снижение поддержки прежней антироссийской политики Старого Света.

Ибо «европейские ценности» и прочую солидарность на хлеб не намажешь, а кушать-то хочется. Вот и летят головы европейских политиков, инициировавших этот бедлам.

Ну и поделом?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Рупор кремлевской пропаганды: И он ушел….

28.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Новогоднее дежурство

28.12 / Мнение «аналитика»: О русской женщине и зарубежных немужчинах… Каково это?

27.12 / Рупор кремлевской пропаганды: В Киргизии запретили никаб и паранджу

27.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Тоталитарные календари на 2025-й год

27.12 / Мнение: Версия заказухи

27.12 / Мнение: Лекарство от рака кишечника, вакцинация без игл и борьба с супербактериями

27.12 / «Люди на 15 тысяч выживают, а он на такси ездит, гнида» – единственного оппозиционного депутата гордумы Саратова выгнали за «барские замашки»

27.12 / Мнение: Валюта – это роскошь

27.12 / Маск потребовал объяснить выделение $2 млрд на изучение вопроса, почему рядом с белыми шахматными клетками всегда расположены чёрные

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика