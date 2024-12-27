 

Рупор кремлевской пропаганды: Тоталитарные календари на 2025-й год

27.12.2024, 21:55, Разное
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Тоталитарные календари на 2025-й год

Как обычно, все представленные календари можно скачать по ссылке https://swalker.ru/news/4390-totalitarnye-sovetskie-kalendari-na-2025-god.html, распечатать и повесить на самом видном месте дома или на работе. Либералы скрежещут зубами, проверенные товарищи одобряют.

Источник: Colonel Cassad


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