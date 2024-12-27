Мнение: Версия заказухи

Кстати, странно, что вообще нигде и никем не рассматривается версия покушения – что стреляли именно целевым образом в самолет, потому что хотели там кого-то убить. А это ведь многое объясняет – в частности, дает ответ на вопрос, почему пилоты не полетели в Махачкалу и ни на один аэродром на территории России: они поняли, что их хотят убить, и предпочли рвануть за море, но – в другое государство.

То есть – что, если это был ЗАКАЗ? Для этого на месте следственных органов следовало бы старательно проанализировать список пассажиров этого рейса.