Мнение: Лекарство от рака кишечника, вакцинация без игл и борьба с супербактериями

1. В США одобрили препарат достарлимаб, который, как утверждается, обладает 100%-й эффективность в лечении рака кишечника. Работает, как волшебная таблетка — все пациенты, принимавшие достарлимаб, вылечились, и на протяжении года рецидива рака не произошло. Препарат теперь собираются попробовать применить и в лечении других форм рака.

Новость вдохновляющая, однако специалисты указывают, что всё же пока рано возлагать на это, безусловно, важное медицинское достижение чрезмерные надежды (ссылка):



Во-первых, исследование проводились в очень небольшой группе пациентов (12 человек прошли полный курс) с определенным типом рака прямой кишки, который встречается довольно редко (3-5% случаев из раков кишечника)…

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Во-вторых, прошло еще слишком мало времени, чтобы можно было делать далеко идущие выводы. Да, опухоль полностью исчезла или значительно уменьшилась у всех 12-ти людей… и в течение последующего года ни одному пациенту не потребовалось дополнительное лечение, включая химиотерапию или хирургическое вмешательство. Никто из них не умер, и ни у кого не произошло рецидивов или прогрессирования заболевания. То есть, на горизонте одного года наблюдается ремиссия рака. А об исцелении, на медицинском языке «стойкой ремиссии» принято говорить по истечении 5 лет наблюдений.

Борьба учёных с раком похожа на игру в Лото: есть огромная таблица с разными видами рака, и учёные вычёркивают из неё то одно поле, то другое. Сейчас вот, кажется, вычеркнули существенную часть раков кишечника. На следующей неделе ещё о чём-нибудь объявят. Ещё лет двадцать такой работы, и рак потихоньку повторит судьбу туберкулёза: из неизлечимой романтической болезни станет заболеванием неприятным, но в большей части случаем относительно легко излечимым.

2. Американские учёные придумали технологию прививки без иглоукалывания (ссылка):



Ученые из Стэнфордского университета представили революционную технологию вакцинации, которая доставляется в организм в форме обычного крема без использования игл. Помимо удобства и отсутствия побочных эффектов от применения игл новый подход показал более высокий уровень антител по сравнению с обычной прививкой. Авторы рассчитывают, что кремовая вакцинация будет эффективна против вирусов, бактерий, грибов и других паразитов.

Удобно. Мало кому нравится, когда ему прокалывают кожу иглой. А вот намазать на руку немного крема — совсем другое дело.

3. Учёные ищут всё новые способы побороть важную проблему современной медицины – приспособляемость бактерий к антибиотикам. На этот раз учёные разобрались, как именно бактерии защищаются от лекарств, делая их неэффективными (ссылка).

Полгода назад американцы уже показывали антибиотик, который уничтожает вообще всё, не оставляя бактериям почти никакого шанса (ссылка). Полагаю, в итоге проблема устойчивых к антибиотиками бактерий, так называемых супербактерий, будет решена до того, как она успеет как следует навредить человечеству.

Ну, это при условии, что биохакеры не помогут бактериям, искусственно добавив в них продвинутые механизмы защиты.