Компания Azal – самолет, потерпевший крушение под Актау, подвергся “внешнему воздействию”

Самолет Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение в казахстанском Актау, по предварительным данным, подвергся “внешнему физическому и техническому воздействию”, пишет Reuters со ссылкой на заявление авиакомпании. Других подробностей пока не приводится.

Ранее глава военной разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что потерпевший авиакатастрофу в Казахстане самолет был подбит российским ЗРК “Панцирь-С1”, расположенной на территории РФ.

О том, что самолет подбили российские ПВО, заявлял и Госдепартамент США.

По данным источников, ракета была выпущена по гражданскому самолету во время полетов беспилотников над Грозным, она взорвалась около самолета, осколки попали в пассажиров и членов экипажа.

Источники в правительстве Азербайджана сообщили Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на просьбы пилотов об аварийной посадке, экипажу было приказано лететь через Каспийское море в направлении Актау в Казахстане.

По имеющимся данным, навигационные системы GPS самолета были заблокированы на всем протяжении полета над морем.

МЧС Казахстана сообщало, что на борту самолета Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение под Актау, находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа. При этом компания Azerbaijan Airlines заявляла, что на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа: 42 гражданина Азербайджана (включая экипаж), 16 – России, 6 – Казахстана, 3 – Киргизии.

По меньшей мере 29 из них, в том числе двое детей, выжили. Они находились ближе к хвосту самолета. Сначала сообщалось, что весь летный экипаж самолета погиб. Однако утром 26 декабря было заявлено, что двое членов экипажа выжили.

Субхонкул Рахимов, один из пассажиров, выживших при крушении самолета Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, рассказал, что пилоты в условиях густого тумана трижды пытались посадить самолет в Грозном, но это им не удалось. “Самолет резко пошёл наверх. Шел на посадку, а тут резко пошел, начал высоту набирать. В третий раз что-то взорвалось. Был взрыв – я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела”, – рассказал он, добавив, что летчик резко изменил траекторию и тем самым спас самолет и пассажиров. “Жилет взял, смотрю: в жилете дырка – осколком пробило. После этого взрыва как раз между ног у меня этот осколок прилетел и попал. Он жилет насквозь пробил”, – цитирует 48-летнего мужчину сайт Qaz365.kz.

Отметим, что выживших россиян, находившихся на борту самолета, очень быстро вывезли из Казахстана в РФ. Российские СМИ сообщают, что они находятся сейчас в Подмосковье.

Росавиация продолжает настаивать на версии, согласно которой самолет столкнулся с птицами, после возникшей на борту нештатной ситуации командир решил уйти на запасной аэродром в Актау.

По другой версии, заявленной властями РФ и Азербайджана, самолет из-за плохой погоды был перенаправлен сначала в Махачкалу, затем – в Актау.

Однако на обшивке упавшего самолета Embraer 190AR видны отверстия, которые могут свидетельствовать о повреждениях вследствие обстрела. Отметим, что Грозный утром 25 декабря атаковали БПЛА. В районе аэропорта могли вести зенитный огонь.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по расследованию причин крушения.