Маск потребовал объяснить выделение $2 млрд на изучение вопроса, почему рядом с белыми шахматными клетками всегда расположены чёрные

Возглавляемое Илоном Маском агентство по государственной эффективности (DOGE) обнаружило крупную финансовую дыру в бюджете одного из государственных научных центров.

Учёные в Калифорнии, Колорадо и Нью-Джерси на протяжении 5 лет изучают тайну различности цветов у соседних полей на шахматном поле. Над проектом до сих пор трудится коллектив из 31 учёных, включая 24 обладателей степени PhD, и до 50 аспирантов.

Ежегодно ассигнования на раскрытие тайн шахматной доски увеличиваются: если в начале исследований на них потребовалось всего $150 млн, то в последний год эта сумма уже составила 711 млн, а за пять лет перешагнула отметку в $2 млрд.

Как утверждается в бумагах, ежегодно исследователи рапортуют о своих свежих открытиях Конгрессу, который принимает решение о продолжении финансирования. Илон Маск потребовал от конгрессменов ответа – либо на вопрос об использовании этих денег, либо на вопрос о причинах того, что рядом с белой клеткой всегда находятся чёрные и наоборот.

– Эти *** шахматисты-любители потратили бюджет целого штата на какую-то ерунду, при этом ответ учёные на поставленный вопрос так и не дали, – написал Маск в своей соцсети «Х». – Мой пятилетний сын смог ответить на него за минуту. Заплатите моему сыну $200 млн и он завтра же выступит в Конгрессе и объяснит, почему шахматная доска так устроена.

Глава республиканцев в Конгрессе Питер Олдридж назвал «шахматную аферу», начатую при Нэнси Пелоси, возмутительной. По его словам, безответственно и цинично тратить деньги американских налогоплательщиков на игру, в которую 95% из них никогда не играли.

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