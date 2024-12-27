 

Мнение: Новая хохма про полеты в Чечню

27.12.2024, 16:25, Разное
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О! Только что передали по радио. Лайнер “Эмбраер”, оказывается, не смог приземлиться в аэропорту Грозный… “из-за сложных погодных условий”. В районе “был плотный туман”. Кроме того, как сообщают, над аэропортом кружило множество украинских беспилотников, просто тучи! Поэтому (сообщает охреневающим слушателям диктор) пилоты лайнера (несмотря, надо понимать, на плотный туман и тучи беспилотников) ДВАЖДЫ попытались приземлиться в аэропорту Грозный, но не смогли, и после этого получили приказ “Ковер”, то есть прекратить безуспешные попытки прорваться-таки в Грозный и уходить в аэропорт Актау, в соседнее государство.

Такое ощущение, что сообщение для прессы в Камеди-Клаб написали. Ничего получилось, весело. Правда, в том лайнере 38 человек погибли, включая обоих пилотов. Так себе повод для шуток.

Источник: Размышления вольного социолога


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