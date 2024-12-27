 

На Новый год в Москве разрешат остаться только коренным москвичам

27.12.2024, 15:33, Разное
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Население Москвы в период новогодних праздников может временно сократиться до 800 тысяч человек – приблизительно столько коренных жителей столицы, по данным мэрии, проживает в ней. Остальных, в особенности, уроженцев дальнего замкадья, попросят на период длинных выходных покинуть город.

В период с 29 декабря по 8 января находиться на территории Москвы на законных основаниях смогут только горожане, которые родились в столице. Власти пообещали сделать всё возможное, чтобы сделать депортацию некоренных москвичей на землю предков максимально комфортной: уже сейчас в районных администрациях бесплатно выдают билеты в товарные вагоны, которые будут вывозить лимиту из Первопрестольной.

Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил, что временно покидает вверенный ему город, чтобы «не мешать истинным москвичам наслаждаться его красотой и удобством».

В новогодние праздники коренные москвичи получат уникальную возможность прогуляться по главным улицам столицы не в толпе и чадящей пробке, а так, будто бы город в самом деле принадлежал им. Однако власти предупреждают о возможных перебоях в работе ряда городских служб: так, в Московском метрополитене работать будут только Кольцевая и часть Сокольнической веток, закрыты также будут барбершопы, кинотеатры, продуктовые магазины и общественные уборные. Также москвичей, планировавших воспользоваться услугами курьеров, просят закупить все необходимые продукты самостоятельно и заблаговременно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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