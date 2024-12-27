 

Рупор кремлевской пропаганды: ИГИЛ захватило огромное кол-во оружия в Сирии

27.12.2024, 15:15, Разное
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Министр внутренних дел Ирака сообщил, что боевики ИГИЛ захватили огромное количество оружие оставшегося после сирийской армии и теперь ожидает резкой активизиации группировки в Сирии и Ирака..В Сирии уже идет резкая активизация ИГИЛ.
Я видел одну историю в 2014 году, которая начиналась точно также.

По остальной Сирии катится волна различных зверств и расправ над бывшими чиновниками Асада, алавитами, христианами и просто теми, кто не понравился.
СНА и ХТШ продолжают вялотекущие бои против про-американских курдов, а Израиль рашсиряет зону оккупации у Голанских высот.

Источник: Colonel Cassad


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