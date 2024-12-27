Необычный солнцезащитный крем отражает УФ-излучение и одновременно охлаждает кожу

Команда исследователей из китайского университета Цинхуа разработала новый солнцезащитные крем, который исправляет ключевой недостаток существующих коммерческих образцов. А именно – они отражают только УФ-лучи, но не препятствуют попаданию на кожу теплового излучения от солнца. Как следствие, сохраняется риск перегрева и даже ожога.

Для отражения УФ-излучения в составе кремов присутствую крошечные частицы диоксида титана или оксида цинка. Однако, поскольку ультрафиолетовое и инфракрасное (тепловое) излучения лежат на противоположных концах спектра, из-за существенной разницы в длине волн излучений размеры этих частиц не позволяют им отражать последнее. Команда из Цинхуа начала эксперименты с размерами частиц, чтобы добиться двойного эффекта.

Задача оказалась сложнее, чем они думали — частицы сами по себе с ней не справляются. Пришлось разработать специальный состав, в который входят деионизированная вода, увлажняющий крем от Nivea, этанол, полидиметилсилоксан – полимер для косметики, а также пигмент телесного цвета на основе оксидов железа. Получился безвредный для кожи, водостойкий крем, который сохраняет свои свойства при облучении под ксеноновой лампой более 12 часов. Его коэффициент SPF составляет 50.

Главное в новинке – она охлаждает кожу, в среднем на 6,0 ºC в сравнении с существующими коммерческими солнцезащитными кремами. По расчетам, технологию производства такого крема можно удешевить до уровня $0,92 за 10 граммов, что сделает его конкурентоспособным товаром.Источник — American Chemical Society