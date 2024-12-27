 

«С каждого всего по 100 рублей» – главный синоптик столицы призвал москвичей скинуться на организацию снегопада в новогоднюю ночь

27.12.2024, 13:33, Разное
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Главный синоптик столицы Иосиф Гольдштейн в эфире телеканала «Россия-24» сделал неутешительный прогноз на ближайшие дни — из-за мощного антициклона в новогоднюю ночь в Москве температура составит чуть больше нуля градусов, при этом осадков не ожидается.

– Была надежда на ветер с востока, однако европейский циклон оказался сильнее. Поэтому надежды на снег нет, только если срочно не предпринять целый комплекс мер, – сказал Гольдштейн.

Для создания «истинной новогодней атмосферы» синоптик предложил использовать авиацию и тепловые пушки. Это позволит вызывать сильный снегопад, однако стоимость таких мер составляет порядка миллиарда рублей.

– Поэтому мы готовы обеспечить москвичей и жителей столицы снегом, нужно скинуться всего по 100 рублей. И делать это надо быстро, к 30 декабря вся сумма должна быть собрана, – призвал Гольдштейн.

В случае, если миллиард будет собран, но снег вызвать не получится, то синоптики обещают в течение месяца вернуть всю собранную сумму гражданам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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