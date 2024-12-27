 

Рупор кремлевской пропаганды: О нападении сирийских военных на боевиков ХТШ

27.12.2024, 2:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Тартусе покрошили (https://t.me/Oleg_Blokhin/62485)пачку боевиков ХТШ.
Боевики ХТШ заявляют, что напали бывшие солдаты армии Асада.
Походу в этой стычке было убито больше боевиков, чем при обороне Дамаска и Хомса..

В длительное про-асадовское подполье веры нет совсем. Какие-то нападения наверняка будут, но это вряд ли продлится сильно дольше, чем сопротивление в Панджшерском ущелье в Афганистане после падения режима Ашрафа Гани. Или сопротивление войск верных Каддафи после убийства самого Каддафи. Но вот в долгосрочной перспективе, после ожидающей Сирию кровавой каши, те из асадовских военных, которые до этого доживут, вполне смогут вернутся в "новую Сирию" в новой роли. Как это произошло с каддафистами в той же Ливии.

Сама же Сирия ожидаемо продолжает пузырится внутренними противоречиями, которые турки пытаются удержать под контролем руками ХТШ и СНА.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Пять стадий принятия

27.12 / Мнение: “Голодная утка”

27.12 / Мнение: Отказали в посадке

27.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Китайский истребитель 6-го поколения

26.12 / Мнение: Русские капиталистические свиньи, подорожание хлеба и паспорт алкоголика

26.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Батькин топор

26.12 / Мнение: Открытый мир полезен для здоровья, простые способы улучшить память и искусственные нейроны

26.12 / Мнение: Как монетизировать экологию

26.12 / Мнение «аналитика»: О мыслях великих… Кто даст гарантии России?

26.12 / Учителям будут выплачивать по 100 тысяч рублей за каждую родившую старшеклассницу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика