Рупор кремлевской пропаганды: О нападении сирийских военных на боевиков ХТШ

В Тартусе покрошили (https://t.me/Oleg_Blokhin/62485)пачку боевиков ХТШ.

Боевики ХТШ заявляют, что напали бывшие солдаты армии Асада.

Походу в этой стычке было убито больше боевиков, чем при обороне Дамаска и Хомса..

В длительное про-асадовское подполье веры нет совсем. Какие-то нападения наверняка будут, но это вряд ли продлится сильно дольше, чем сопротивление в Панджшерском ущелье в Афганистане после падения режима Ашрафа Гани. Или сопротивление войск верных Каддафи после убийства самого Каддафи. Но вот в долгосрочной перспективе, после ожидающей Сирию кровавой каши, те из асадовских военных, которые до этого доживут, вполне смогут вернутся в "новую Сирию" в новой роли. Как это произошло с каддафистами в той же Ливии.

Сама же Сирия ожидаемо продолжает пузырится внутренними противоречиями, которые турки пытаются удержать под контролем руками ХТШ и СНА.

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