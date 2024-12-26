Мнение: Как монетизировать экологию

Если про эколлогическую катастрофу – то тут, на фоне разлива в Черном море мазута от Роснефти – сразу же вспоминается другое недавнее, тоже разлив дизтоплива в Красноярском крае от Норникеля в 2020 году (см. Вики). Когда на Норникель в итоге вроде как наложили штраф в 148 млрд. рублей. Интересно – Роснефть хотя бы тоже на 150 млрд. оштрафуют? Думаю, нет: обложить Роснефть – это для государства все равно что саму себя оштрафовать, нет смысла.

Я писал о том, как потрошили Норникель, летом 2020 года.

Монетизация экологии на примере Норникеля – Путин ищет деньги



Потанин вылез из шахты

Утром позавчера я купил “Новую газету”, в которой прочел про аварию с дизтопливом в Норильске и ее жуткие последствия. Ну, вы все уже знаете – 20 тысяч тонн топлива вылились, попали в местные реки, отравили там всё, реки теперь красного цвета, а вода горит, если поджечь. И в конце статьи был традиционный для независимой прессы вздох журналиста – эх, мол, да такая катастрофа, что тут надо бы объявлять ЧС федерального масштаба, да кто ж, типа, его объявит…

И буквально вечером того же дня (!) вижу по телевизору Путина – который объявляет чрезвычайное положение в связи с аварией! Вот это был сюрприз. Получилось, что Путин как бы “прислушался” к “Новой”. Обычно таких стремных совпадений Путин всегда старался избегать – он же у нас, как это обозначали кремлевские лизоблюды, “никогда не поддается давлению” (в другом переводе – “он упертый дурак”). Но тут, как бы, он вдруг решил презреть условности и “пошел на поводу у прессы”. Вопрос – почему?

В целом вся ситуация мне напоминает ту, что была в прошлом году в связи с лесными пожарами – которые охватили 5 млн. гектаров и “были видны из космоса” (кстати, дело было частично все в том же Красноярском крае). Это тоже была, вне всякого сомнения, грандиозная экологическая катастрофа, реально планетарного масштаба (и при этом наша посконно-российская). Чем тогда все кончилось? Реально – ничем. По факту РФ тогда просто подождала, пока сгорит всё, что могло сгореть – после чего МЧС отчиталось о победе над стихией.

Прошлогодние пожары лично у меня оставили очень неприятное послевкусие – они реально показали, что в России всем на всё накласть, и в особенности – на экологию. Параллельно с пожарами в Москве шла кое-какая протестная движуха в связи с выборами в Мосгордуму, череда митингов – и, казалось бы, тема солидарности с сибиряками и ответственности Москвы должна была бы там звучать, среди “прогрессивной молодежи” – но нет, нихрена. Москвичи, даже самые “продвинутые”, тогда занимались своими местечковыми проблемами. Что уж говорить про остальных? Остальная Россия и вовсе по обыкновению угрюмо молчала.

Так что в связи с очередной катастрофой в Красноярском крае вопрос один: а с чего вдруг В ЭТОТ РАЗ Путин так перевозбудился? Неужели и впрямь в Кремле озаботились масштабами загрязнения и по-настоящему, без дураков, собираются там что-то чистить?! Вот это был бы настоящий сюрпрайз!

По поводу собственно грандиозной аварии (в которой, безусловно, целиком и полностью виноват “Норильский никель”) интересное мнение записал в своем ФБ мой френд из Красноярска, тамошний юрист Денис Сапрыгин. Человек живет в “одном из самых загрязненных городов мира”, и вот что он пишет:

“Норильский никель никогда не делал упор на экологически чистое производство, там другие приоритеты.

Комбинат выбрасывает в год два миллиона тонн вредных веществ. Все предприятия Красноярска чуть больше ста тысяч. КрАЗ – 50 тысяч.

Поэтому, когда говорят о том, Красноярск – это место экологической катастрофы, мне все интересно, какие слова эти люди про Норильск найдут? Почему все так всполошились именно по поводу 20 тысяч тонн солярки? Или то, что в воздух вылетает, менее вредно?

При этом, если смотреть датчики наших самодеятельных экологов, выходит, что Норильск один из чистейших городов в мире”.

Общий смысл ясен. Потанин – самый “дорогой” россиянин в мире, а его “Норникель” – государство в государстве. В Норильске все давно прикормлены, никакой там власти, кроме власти самой мегакорпорации, нет; люди там дышат всей таблицей Менделеева и не петюкают. кто позволяет себе петюкать – тех в лучшем случае просто вышвыривают “на материк”. Понятно, почему губернатор Усс так, мягко говоря, скупо отчитался Путину о ситуации в Норильске – он просто дал понять, что это “не его территория”, по понятиям. Да и Путин это прекрасно знал. Усс просто намекнул, типа, “зачем этот спектакль”?

Да понятно уже зачем. Кремль просто использует “катастрофу”, чтобы под это дело наехать на Потанина и заставить его малость поделиться миллиардами. А то в экономике что-то совсем из рук вон плохи дела, денег не хватает, пацаны недовольны. За Потаниным, очевидно, стоят ОЧЕНЬ влиятельные силы, так как комбинат плотно интегрирован во всякие мировые производственные схемы (одно из очень немногих таких предприятий в РФ). И эти самые “силы” Потаниным в целом довольны, а на экологические проблемы в каких-то русских ебенях им по большому счету так же накласть, как и всем в нашей стране. Что логично – если самим русским все равно, то им-то и подавно чего переживать?

То есть имеется определенное статус-кво, и оно бы сохранялось дальше – но сейчас Кремль почуял возможность для поживы. Не зря уже даже спустили с цепи депутатов ГД, которые начали вбрасывать “законопроекты” насчет “отстранения Потанина” и чуть ли не “национализации Норникеля”. Гляди-ка! То 2 млн. тонн вредных выбросов никого не волновали годами и десятилетиями, а то вдруг 20 тысяч тонн всех подняли на уши!

Увы, друзья. Никакой экологией тут и не пахнет – имеет место простой рабоче-крестьянский шантаж от кремлевской братвы. Потанина под это дело потрясут, как свинью-копилку, вытрясут из него миллиардик-другой – на этом и успокоятся. А вот в плане “устранения последствий экологической катастрофы” – просто обозначат какую-то деятельность, да и бросят.

Глупы те “краснопузые”, которые под шумиху на кремлевских телеканалах уже погрузились в сладкие мечты о “национализации Норникеля”. О том, кто реально определяет собственность в нашем бантустане, наглядней некуда показала история с другой “российской жемчужиной” – РУСАЛом. Ее, как кто-то еще помнит, попросту прижал себе американский МинФин – напрямую введя в ее совет директоров БОЛЬШИНСТВО своих представителей. Дерипаску же Дядя Сэм просто подвинул плечом, заставив расстаться со своим “контрольным пакетом”.

Сейчас сообщения о “катастрофе” на первых полосах и в программе “Время”, потому что сам Кремль это и раздувает. Думает таким образом отыграть Потанина – так же, как американцы Дерипаску. Как перестанет – так об этом все тут же и забудут. Плавали – знаем. Экология Севера – это для экологов и фриков, серьезные пацаны такой ерундой не заморачиваются. И очень жаль.

Я бы, безусловно, предпочел, чтобы Норникель по-настоящему бы оштрафовали – на миллиард НЕРУБЛЕЙ, но – официально! И чтобы эти деньги реально до копейки пошли на ликвидацию экологического ущерба, а не на чьи-то яхты. Но на это не приходится рассчитывать (2020)