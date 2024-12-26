Мнение «аналитика»: О жизни на освобождённых территориях… Что творится в Мариуполе?

Российские СМИ называют новые территории, включённые в конституцию страны в 2022 году, освобождёнными. Украинские комментаторы ехидно добавляют «…от жизни и жителей». В их понимании там — каменная пустыня, хуже, чем в Газе. И никакой жизни нет.

Хотя… Люди способны радоваться жизни в любых ситуациях. И даже… играть весёлые свадьбы.

На ступеньках офиса «Мои документы» лежат сиреневые лепестки. Потому что он находится в отделении ЗАГСа по Орджоникидзевскому району Мариуполя. Лепестки — искусственные, на них не жалко наступить. В ЗАГСе много посетителей. Люди идут подавать заявления на регистрацию брака.

А в торжественном зале рядом — лепнина в виде двух лебедей на стенах, люстры, мраморные полы, парчовые кресла, простор и герб России в 25 кг, висящий на стене. Аккуратные диванчики с гнутыми ножками и светильники в комнатах жениха и невесты. Такое можно увидеть в Москве, в Санкт-Петербурге, А теперь такое есть и в Мариуполе. Из-за этого зала сюда съезжаются свадьбы со всей ДНР, — пишет Марина Ахмедова из ИА Regnum.

По её словам, пережитое два года назад изменило людей. Они могут идти с хмурыми лицами по улицам города, где новостройки всё ещё чередуются с разбитыми домами, но если у них праздник, то они стараются превратить его в настоящий праздник. И свадьбу — в самую настоящую свадьбу.



Фото из поста arnzuk на Пикабу

Ещё люди научились жить здесь и сейчас. Но не потому что, сидя в подвалах в 2022-м, поняли: завтра может не наступить. Здесь и сейчас для мариупольцев — это жить правильно. Не метаться между вариантами поступков, а поступать именно так, как совесть тебе говорит. И эту науку многие из них постигли, когда под обстрелами шли к своим лежачим старикам, помогали друг другу или видели тех, кто бросил старых родителей в квартирах, а сам ушёл в подвал.

Теперь в Мариуполе, мягко говоря, скептически относятся к тем, кто возвращается из Европы и с Украины. У последних переформатировано сознание, и с ними оказывается не о чем говорить. Вторые стараются оформить недвижимость и вернуться куда-нибудь в Польшу. В откровенных разговорах они и сами объясняют мотивацию: тут надо работать и зарплаты небольшие, а там можно жить на пособие. Но при этом они собираются вернуться в Мариуполь — когда их сытая #жизнь в Польше окончательно расстроится, а здесь окончательно наладится и их #недвижимость взлетит в цене. Почему бы не провести остаток жизни у Азовского моря?

А жизнь действительно налаживается. Город зализывает раны. Город строится. Город возрождается.

Вот так было ещё недавно:

А вот так стало теперь:

Стройки по городу идут повсеместно. Если раньше, куда ни посмотришь – разруха, то сейчас – стройка. Работает множество «гостей» из соседних республик, как собственно, и везде в РФ. Зарплаты вахтой на стройке начинаются от 100 тыс. руб. в месяц. Климат прекрасный, море через дорогу, ЛБС за 80 км, почему бы не работать?

Работа на стройках даёт не только зарплаты, но и надежду. Она не просто вернулась в город, но обрела плоть и кровь. Люди поверили в Россию, поверили в себя. Бурно развивается малый #бизнес, в первую очередь торговля. Начинавшие с лотка на тротуаре, открывают свои торговые точки, а имевшие худо-бедно магазинчик, сейчас владеют уже несколькими, и планируют расширяться дальше. Местные власти активно этому способствуют, приводя торговые площади в человеческий вид.

И, главное, в ЗАГСы идут люди регистрировать новорожденных. Причём третий ребёнок в семье — уже обычное дело. Фокус в том, что в прежние годы мариупольцы никогда не видели таких пособий на детей от Украины, а материнский капитал они вообще называют особой «фишкой» России. Поэтому рожают смело.

Разумеется, не все. Есть в Мариуполе, по словам местных, целая категория ненадёжных — это тихие семьи военных ВСУ, приехавшие в город после 2014 года усмирять пророссийский пыл горожан. От прежней власти они получили тут квартиры, земельные участки, прочие льготы, привезли семьи, а убравшись в 2022-м, оставили тихих смотрящих за недвижимостью. Эти люди настроены проукраински, никогда себя не проявляют, разве что в ядовитом шёпоте между собой, и почему-то продолжают верить в то, что #Украина вернётся.

Над их ожиданиями откровенно смеются. Как сказал один дед в очереди за документами: «Какая тут может быть Украина? Всем же видно, что Зеленский продал Украину и украинцы не хозяева ей». С ним никто не спорит. Большинству уже очевидно, что Украины здесь не будет никогда. И они, сравнивая жизнь до и после, готовы сражаться за то, чтобы её в Мариуполе действительно никогда больше не было.

Ну вот разве можно даже подумать, чтобы таких людей «впихнуть» обратно, о чём мриют украинские политики и тролли?

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