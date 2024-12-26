Российский удар по рынку в Никополе, есть пострадавшие

Российская армия 26 декабря нанесла удар по рынку в городе Никополь, в Днепропетровской области Украины. Есть пострадавшие. Согласно украинским СМИ, был задействован беспилотный летательный аппарат.

Из восьми раненых семеро госпитализированы. Одна из пострадавших находится в критическом состоянии, еще три женщины в тяжелом. Остальные получили ранения средней степени тяжести. Нанесен также значительный материальный ущерб.

26 октября в Украине продолжатся отключения электричества, вызванные российским ударом по энергетической инфраструктуре, нанесенным накануне. Граждан также призвали расходовать электроэнергию экономно и не включать все электроприборы одновременно.