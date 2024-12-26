Рупор кремлевской пропаганды: Лавров о переговорах по Украине.

1. Перемирие на Украине сейчас стало бы путем в никуда, Россию пустые разговоры об урегулировании не устроят,

2. Нужны надежные договоренности, с механизмами невозможности их нарушения.

3. Россия не выдвигает предварительных условий насчет переговоров по Украине, это требования исполнить имевшиеся договоренности..

4. Россия готова к консультациям с администрацией Трампа по Украине, однако только по сути, о первопричинах конфликта, и при условии соблюдения сказанного ранее президентом Владимиром Путиным

(с) Лавров

В общем, ухудшенным для Украины Стамбул минус 4 области.

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