Мнение: Грозный поставил под вопрос всё авиасообщение в РФ

Одно непонятно: кому вообще пришло в голову направлять из Баку в Грозный пассажирский (!!) самолет прямо тогда, когда над аэропортом Грозного начали отбиваться от налета дронов? В итоге, как пишут, “Эмбраер” с почти сотней пассажиров на борту попал под обстрел из “Панциря” и странно, что не оказался сбит сразу, а сумел отвернуть и в итоге попытался сесть аж в Актау, в Казахстане. Правда, сесть толком не удалось – посадка вышла чересчур “жесткой”, то есть самолет буквально плюхнулся на поле, большая часть пассажиров, а также оба пилота, погибли.

Но что, теперь в России правая рука не знает, что делает левая? Кто отправляет пассажирский борт на аэродром, который обстреливают, а тот отбивается? С другой стороны – ситуация была, надо отдать должное, совершенно нестандартная. Как надо было сказать – аэропорт в Грозном не принимает из-за нелетной погоды? В принципе, да – если считать работу “Панциря” фактором нелетной погоды.

Вообще, дело темное, и с этой авиакатастрофой с самого начала пытались навести тень на плетень. Вспомним, что вначале в СМИ вообще пытались выдать за причину крушения какую-то “поломку двигателя” на борту (по радио в первые часы после катастрофы именно такие “мнения экспертов” можно было услышать). Но потом, когда в сеть утекли фотографии “таинственных пробоин” в обшивке Эмбраера – видимо, врать стало уже совсем невозможно, пришлось раскрывать правду: азербайджанский самолет сбило российское ПВО.

Вопрос – как?! Что происходит в России, если влияние СВО теперь проявляется – и делает жизнь смертельно опасной – даже настолько вдалеке от зоны собственно боевых действий? Где Грозный и где СВО? Зачем украинским беспилотникам понадобилось штурмовать Грозный? И откуда они туда прилетели – неужели прямо с Украины? Но, если так – что же, придется закрывать для полетов вообще все аэропорты Кавказа – это теперь, получается, смертельно опасно, не попадешь под ПВО, так налетишь на БПЛА? Каким тогда образом вообще можно пользоваться рейсами гражданской авиации в России?! Или это теперь экстремальное развлечение, для любителей острых ощущений?!

Собственно, под угрозой теперь все гражданские авиаперевозки в России. Зачем вообще кто-то полетел из Баку в Грозный, оказавшись в итоге в Актау в больнице? Актау от Грозного – аккурат через Каспийское море. Довольно далеко отлетел самолет от своей цели прилета. Расстояние Актау-Грозный по трассе составляет аж 1722 км, а по прямой (то есть через море) – 442 км. Расчетное время преодоления расстояния между городами Актау и Грозный на машине составляет 17ч 35 мин.

В то время как от собственно Баку до Грозного – 475 км.