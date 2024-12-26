 

Крепость детской водки повысят до 30 градусов

26.12.2024, 15:33, Разное
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По многочисленным просьбам родителей Минздрав совместно с Роспотребнадзором утвердили новый ГОСТ на производство детской водки. Согласно документу, крепость напитка увеличится с традиционных 20 до 30 градусов для «плавного вхождения подрастающего поколения во взрослую жизнь».

Лабораторные исследования подтвердили, что современные российские дети значительно лучше воспринимают алкоголь, чем их сверстники в нулевых годах этого столетия – в частности, участники фокус-группы практически не ощущали разницу между безалкогольным напитками и креплённым вином. 

В Минздраве напомнили об ограничениях для потребления детской водки: напиток можно потреблять с 10 лет, но не более 200 мл в сутки. С 12 лет норма увеличивается до 300 мл в сутки, а с 15 – до 400 мл. 

Производители спиртных напитков из своих источников узнали о новом ГОСТе полгода назад и уже разработали линейку вкусов, адаптированных для детской аудитории: «Барби-водка», «Фиксиководка» и «Смешарики на спирту». Особым спросом пользуется серия «Ботаническая» с изображением школьника в очках на этикетке. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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