В Азии прошли церемонии памяти сотен тысяч жертв цунами 2004 года

Во странах Юго-Восточной Азии прошли траурные церемонии в память о жертвах цунами 2004 года, которое стало самым смертоносным в современной истории. Точное число погибших установить не удалось, оно составляет 225000-300000 человек.

Утром 26 декабря 2004 года в Индийском океане, к северо-западу от Суматры, произошло подводное землетрясение магнитудой до 9,1. Вызванное им цунами достигло 14 стран. Наиболее пострадали Таиланд, Шри-Ланка, Индия, Индонезия. Только в индонезийской провинции Ачех погибло около 100000 человек.

Высота волны в районах, близких к землетрясению, достигла 30 метров. На протяжении нескольких дней волны ощущались в радиусе тысяч километров, достигнув даже берегов ЮАР в 6900 километрах от эпицентра.

Огромное число жертв объясняется не только мощностью природного катаклизма, но и отсутствием в регионе систем раннего оповещения. Стихийное бедствие придало импульс внедрению таких систем, разработке протоколов оповещения.