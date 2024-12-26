Рупор кремлевской пропаганды: Попытка поднять настроение не удалась

Мэр Ирбита ивинился перед горожанами за то, что решал на новый год одеть памятник Ленину как Деда Мороза, а Екатерину Великую как Снегурочку.

Судя по извинениям, мэр искренне считал, что тем самым повышает новогоднее настроение в городе, но получил поток "лучей добра" за глумление над исторической памятью.

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