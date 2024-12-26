Бункеры на случай ядерной войны имеют общую серьезную проблему
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Спрос на бомбоубежища среди состоятельных американцев на случай ядерной войны продолжает расти. По оценкам аналитического агентства BlueWeave Consulting, емкость рынка бункерного бизнеса в США к концу десятилетия вырастет со $137 млн. сегодня до $175 млн.
Бункерная «лихорадка» довольно быстро достигла и Европы. К примеру, в Швейцарии, где каждому жителю на случай ядерной войны государство гарантирует место в бомбоубежище, правительство выделяет миллионы долларов на поддержание и реконструкцию бункеров, построенных еще во времена холодной войны.
Однако, как утверждают эксперты, «счастливых» обитателей бункеров ждут серьезные проблемы. После взаимных ядерных ударов рано или поздно оставшимся в живых придется выбираться на поверхность, где их ждет тотальная разруха, голод — и, что самое страшное, смертельный уровень радиации.
Что будет потом, хорошо известно благодаря двум печальным примерам — ядерным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки и аварии на Чернобыльской АЭС, последствия которых сказываются до сих пор.
Одним словом, бункеры позволяют пережить последствия ядерной бомбардировки лишь в первые дни, да и то только тем, у кого будет возможность в них укрыться. Как пояснила представитель Международной компании за ликвидацию ядерного оружия Алисия Сандерс-Закре, «единственное решение для защиты от ядерной войны — это уничтожение ядерного оружия».Источник — Associated Press
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