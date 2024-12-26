Бункеры на случай ядерной войны имеют общую серьезную проблему

Спрос на бомбоубежища среди состоятельных американцев на случай ядерной войны продолжает расти. По оценкам аналитического агентства BlueWeave Consulting, емкость рынка бункерного бизнеса в США к концу десятилетия вырастет со $137 млн. сегодня до $175 млн.

Бункерная «лихорадка» довольно быстро достигла и Европы. К примеру, в Швейцарии, где каждому жителю на случай ядерной войны государство гарантирует место в бомбоубежище, правительство выделяет миллионы долларов на поддержание и реконструкцию бункеров, построенных еще во времена холодной войны.

Однако, как утверждают эксперты, «счастливых» обитателей бункеров ждут серьезные проблемы. После взаимных ядерных ударов рано или поздно оставшимся в живых придется выбираться на поверхность, где их ждет тотальная разруха, голод — и, что самое страшное, смертельный уровень радиации.

Что будет потом, хорошо известно благодаря двум печальным примерам — ядерным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки и аварии на Чернобыльской АЭС, последствия которых сказываются до сих пор.

Одним словом, бункеры позволяют пережить последствия ядерной бомбардировки лишь в первые дни, да и то только тем, у кого будет возможность в них укрыться. Как пояснила представитель Международной компании за ликвидацию ядерного оружия Алисия Сандерс-Закре, «единственное решение для защиты от ядерной войны — это уничтожение ядерного оружия».Источник — Associated Press