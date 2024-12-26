Тамару Эйдельман приговорили к штрафу за “дискредитацию российской армии”
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Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал историка Тамару Эйдельман на 50000 рублей за “дискредитацию российской армии”. Ранее Эйдельман была оштрафована за неправильную маркировку иностранного агента, которым ее объявили в РФ осенью 2022 года.
В июне 2024 года стало известно, что прокуратура Москвы провела в отношении историка проверку и выявила высказывания, “выражающие явное неуважение ко дню воинской славы РФ и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества”.
По материалам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма (354.1 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двух до пяти миллионов рублей, принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на этот же период.
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