Распределяющая шляпа МГИМО за 35 лет определила на бюджет 5920 детей депутатов и чиновников

В стенах Московского государственного института международных отношений (МГИМО) вот уже 35 лет существует таинственный ритуал распределения студентов. С помощью загадочной шляпы, напоминающей артефакт из мира Гарри Поттера, определяется судьба будущих дипломатов и политиков. Но если верить статистике, то волшебная шляпа оказалась удивительно благосклонной к детям высокопоставленных родителей.

Согласно данным, собранным независимыми исследователями, за последние три с половиной десятилетия распределяющая шляпа помогла определить 5,9 тысяч детей депутатов и федеральных чиновников на обучение на бюджетной основе. Как отметил анонимный источник из руководства вуза, «шляпа видит потенциал там, где обычные люди могут его не заметить».

Однако есть исключения. Так, дети некоторых оппозиционеров, особенно члены партии «Яблоко», оказались вне поля зрения магического аксессуара. По словам одного из преподавателей, «в этих случаях шляпа иногда просто отказывалась работать, будто чувствовала, что перед ней стоит человек, которому лучше пойти в другую сферу».

Тем временем, среди самих студентов бытует мнение, что шляпа обладает собственным мнением и выбирает тех, кто сможет стать настоящими дипломатами будущего. Один из выпускников поделился своими впечатлениями: «Когда я надел шляпу, она начала мерцать, словно знала, что я сын министра. Это было незабываемо! А через 5 лет после выпуска я сам стал заместителем министра. Значит, предсказание было верным».

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