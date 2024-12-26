 

Распределяющая шляпа МГИМО за 35 лет определила на бюджет 5920 детей депутатов и чиновников

26.12.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В стенах Московского государственного института международных отношений (МГИМО) вот уже 35 лет существует таинственный ритуал распределения студентов. С помощью загадочной шляпы, напоминающей артефакт из мира Гарри Поттера, определяется судьба будущих дипломатов и политиков. Но если верить статистике, то волшебная шляпа оказалась удивительно благосклонной к детям высокопоставленных родителей.

Согласно данным, собранным независимыми исследователями, за последние три с половиной десятилетия распределяющая шляпа помогла определить 5,9 тысяч детей депутатов и федеральных чиновников на обучение на бюджетной основе. Как отметил анонимный источник из руководства вуза, «шляпа видит потенциал там, где обычные люди могут его не заметить».

Однако есть исключения. Так, дети некоторых оппозиционеров, особенно члены партии «Яблоко», оказались вне поля зрения магического аксессуара. По словам одного из преподавателей, «в этих случаях шляпа иногда просто отказывалась работать, будто чувствовала, что перед ней стоит человек, которому лучше пойти в другую сферу».

Тем временем, среди самих студентов бытует мнение, что шляпа обладает собственным мнением и выбирает тех, кто сможет стать настоящими дипломатами будущего. Один из выпускников поделился своими впечатлениями: «Когда я надел шляпу, она начала мерцать, словно знала, что я сын министра. Это было незабываемо! А через 5 лет после выпуска я сам стал заместителем министра. Значит, предсказание было верным».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / Мнение: Кто хозяин мазута (и самого Черного моря)

26.12 / Скорость человеческой мысли оказалась всего 10 бит в секунду

26.12 / Минюст признал картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» нежелательной

26.12 / Российское НПП «Герань» работает над роботом-терминатором

26.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Проклятый Янукович

26.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Огузовцы

25.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Москвичей палками гонят на фронт

25.12 / Мнение: Рождественская Шоколадница!

25.12 / Мнение «аналитика»: О катастрофе самолёта… Всё-таки диверсия?

25.12 / Мнение: Польза штрафов, новые методы мошенников и результаты замедления Ютуба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика