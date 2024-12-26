 

Мнение: Кто хозяин мазута (и самого Черного моря)

26.12.2024, 10:40, Разное
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По поводу мазута, который отравил всю акваторию Черного моря, по-прежнему не говорят главного: чей он? Кто, собственно, виновник торжества? Кто буквально бросил эти самые танкеры на волю волн, заполненные мазутом под завязку? Почему последствия ЗАБЕСПЛАТНО пытаются вручную, буквально “ручками” расхлебывать волонтеры, то есть добровольцы? Разве не хозяин разлитого мазута должен это оплачивать?

Многие неясности проясняются, если знать, ЧЬЁ это всё богатство. Хозяин разлитого мазута – Роснефть. Попросту говоря, само же российское государство. Что ж ему, самоё себя наказывать?! Еще чего! РФ – владычица морская, куда хочет, туда и льет!

Источник: Размышления вольного социолога


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