 

ФСБ объявило о предотвращении покушений на высокопоставленных российских военных

26.12.2024, 9:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После того, как украинскими спецслужбами в Москве 17 декабря был ликвидирован генерал Игорь Кириллов, начальник войск РХБЗ РФ, Федеральная служба безопасности Российской Федерации почти каждый день пишет о предотвращенных терактах.

Утром 26 декабря ФСБ РФ сообщила о предотвращенной серии терактов против высокопоставленных военных и их родственников, которая готовилась украинскими спецслужбами и завербованными гражданами России. В сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ заявляется: “Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена серия готовящихся агентами украинских спецслужб покушений на жизнь высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей… Установлено, что в ноябре 2024 года в город Москву из Украины под видом депортированного лица транзитом через Молдавию и Грузию прибыл завербованный украинскими спецслужбами в качестве исполнителя террористического акта житель Российской Федерации, с 2020 года постоянно проживавший на Украине… Взрывное устройство, замаскированное под портативное зарядное устройство (пауэрбанк), с прикрепленными магнитами, необходимо было заложить под служебный автомобиль одного из высокопоставленных руководителей Минобороны России, водителем которого являлся его близкий родственник. Подрыв украинские спецслужбы планировали совершить дистанционно с территории Украины. Координация подготовки террористического акта, помимо кураторов из спецслужб, осуществлялась также через завербованную жену прибывшего агента, проживающую в Миргороде Полтавской области Украины”.

ФСБ РФ заявляет, что украинские спецслужбы планировали “обеспечить своему агенту выезд на территорию Украины и далее в одну из стран Евросоюза”.

Кроме того, ФСБ сообщила о задержании москвича, который по заданию украинских спецслужб проводил разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военнослужащих минобороны РФ и членов их семей: “Полученные фото- и видеоматериалы он направлял своим кураторам для дальнейшей подготовки террористических атак”.

Также ФСБ сообщает, что “в отношении одного из военнослужащих противником спланирован теракт с привлечением двух граждан России, которые должны были доставить ему замаскированное под папку с документами самодельное взрывное устройство, изъятое ими из тайника в Московском регионе по координатам, предоставленным работающим на украинские спецслужбы и проживающим в Польше гражданином Украины Рагожа Виталием Николаевичем, 1988 г.р., уроженцем г. Краснодона Луганской области”.

Доставка в Россию компонентов взрывных устройств спецслужбами Украины во всех случаях осуществлялась в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях, заявили в ФСБ РФ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / В гондоле шасси самолета, прилетевшего на Гавайи, нашли тело человека

26.12 / Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 1037-й день войны

26.12 / Сроки заключения Беркович и Петрийчук сокращены на несколько месяцев

26.12 / Пилоты разбившегося в Казахстане самолета, по предварительным данным, погибли

26.12 / Минобороны России о рождественском ударе по Украине – “Цель достигнута, все объекты поражены”

26.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1036-й день войны

25.12 / Генштаб ВСУ – перехвачены 59 российских ракет и 54 БПЛА, но есть попадания по целям в Украине

25.12 / Совет Безопасности ООН проведет заседание для обсуждения ракетных атак хуситов

25.12 / Выживший пассажир самолета AZAL – рейс пытались посадить в Грозном, Embraer могли обстрелять

25.12 / Крушение самолета AZAL около Актау – объявлено о десятках погибших. Версии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика