ФСБ объявило о предотвращении покушений на высокопоставленных российских военных

После того, как украинскими спецслужбами в Москве 17 декабря был ликвидирован генерал Игорь Кириллов, начальник войск РХБЗ РФ, Федеральная служба безопасности Российской Федерации почти каждый день пишет о предотвращенных терактах.

Утром 26 декабря ФСБ РФ сообщила о предотвращенной серии терактов против высокопоставленных военных и их родственников, которая готовилась украинскими спецслужбами и завербованными гражданами России. В сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ заявляется: “Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена серия готовящихся агентами украинских спецслужб покушений на жизнь высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей… Установлено, что в ноябре 2024 года в город Москву из Украины под видом депортированного лица транзитом через Молдавию и Грузию прибыл завербованный украинскими спецслужбами в качестве исполнителя террористического акта житель Российской Федерации, с 2020 года постоянно проживавший на Украине… Взрывное устройство, замаскированное под портативное зарядное устройство (пауэрбанк), с прикрепленными магнитами, необходимо было заложить под служебный автомобиль одного из высокопоставленных руководителей Минобороны России, водителем которого являлся его близкий родственник. Подрыв украинские спецслужбы планировали совершить дистанционно с территории Украины. Координация подготовки террористического акта, помимо кураторов из спецслужб, осуществлялась также через завербованную жену прибывшего агента, проживающую в Миргороде Полтавской области Украины”.

ФСБ РФ заявляет, что украинские спецслужбы планировали “обеспечить своему агенту выезд на территорию Украины и далее в одну из стран Евросоюза”.

Кроме того, ФСБ сообщила о задержании москвича, который по заданию украинских спецслужб проводил разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военнослужащих минобороны РФ и членов их семей: “Полученные фото- и видеоматериалы он направлял своим кураторам для дальнейшей подготовки террористических атак”.

Также ФСБ сообщает, что “в отношении одного из военнослужащих противником спланирован теракт с привлечением двух граждан России, которые должны были доставить ему замаскированное под папку с документами самодельное взрывное устройство, изъятое ими из тайника в Московском регионе по координатам, предоставленным работающим на украинские спецслужбы и проживающим в Польше гражданином Украины Рагожа Виталием Николаевичем, 1988 г.р., уроженцем г. Краснодона Луганской области”.

Доставка в Россию компонентов взрывных устройств спецслужбами Украины во всех случаях осуществлялась в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях, заявили в ФСБ РФ.