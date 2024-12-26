Российское НПП «Герань» работает над роботом-терминатором

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По словам Олега Жукова, занимающего пост главного конструктора российского НПП «Герань», на предприятии активно разрабатывается робот-андроид модели БРЧ-1, предназначенный для применения в районах боевых действий. На первый этап испытаний робот должен выйти в первом квартале будущего года.

БРЧ-1 — это самоходный робот-андроид, по внешнему виду напоминающий человека, но серьезно превосходящий его по силе и скорости передвижения и визуальному анализу обстановки. В перспективе этот робот будет полноценно заменять бойца на передовой, а на начальном этапе — частично выполнять его задачи.

Также отмечается, что для реального применения андроида с оружием ему предстоит пройти немало самых различных испытаний. Будущий БРЧ-1 можно будет использовать для транспортировки различных грузов и эвакуации раненых солдат.