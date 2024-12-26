Сроки заключения Беркович и Петрийчук сокращены на несколько месяцев

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26.12.2024, 6:35, Новости дня
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Апелляционный военный суд во Власихе Московской области незначительно сократил сроки заключения режиссеру Евгении Беркович и сценаристу Светлане Петрийчук по делу об “оправдании терроризма”.

Срок заключения Беркович сокращен на пять месяцев – до пяти лет и семи месяцев лишения свободы. Петрийчук – на два месяца, до пяти лет и десяти месяцев.

“Я прошу нас оправдать, прошу отменить приговор. В случае если суд не считает возможным принять такое решение, я прошу вынести любое решение, не связанное с содержанием под стражей”, – цитирует заявление Беркович на суде “Настоящее время”.

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая 2023 года в Москве сначала в статусе свидетельниц, а затем как подозреваемых по делу об “оправдании терроризма”. Были проведены обыски. Уголовное дело возбуждено в связи со спектаклем “Финист Ясный Сокол”, поставленным несколько лет назад и удостоенным российской театральной премии “Золотая маска”. В этом спектакле рассказывались истории девушек, принимающих ислам и отправляющихся на Ближний Восток к виртуальным “женихам”, оказываясь в пекле террористических войн.


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