Сроки заключения Беркович и Петрийчук сокращены на несколько месяцев

Апелляционный военный суд во Власихе Московской области незначительно сократил сроки заключения режиссеру Евгении Беркович и сценаристу Светлане Петрийчук по делу об “оправдании терроризма”.

Срок заключения Беркович сокращен на пять месяцев – до пяти лет и семи месяцев лишения свободы. Петрийчук – на два месяца, до пяти лет и десяти месяцев.

“Я прошу нас оправдать, прошу отменить приговор. В случае если суд не считает возможным принять такое решение, я прошу вынести любое решение, не связанное с содержанием под стражей”, – цитирует заявление Беркович на суде “Настоящее время”.

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая 2023 года в Москве сначала в статусе свидетельниц, а затем как подозреваемых по делу об “оправдании терроризма”. Были проведены обыски. Уголовное дело возбуждено в связи со спектаклем “Финист Ясный Сокол”, поставленным несколько лет назад и удостоенным российской театральной премии “Золотая маска”. В этом спектакле рассказывались истории девушек, принимающих ислам и отправляющихся на Ближний Восток к виртуальным “женихам”, оказываясь в пекле террористических войн.