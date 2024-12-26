 

Пилоты разбившегося в Казахстане самолета, по предварительным данным, погибли

26.12.2024, 4:55, Новости дня
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По предварительным данным, летный экипаж самолета Embraer 190, разбившегося под Актау в Казахстане, не выжил при крушении. 29 переживших катастрофу, среди которых двое детей, направлены в больницы.

Всего на борту самолета находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. Согласно агентству “Интерфакс”, среди них были Азербайджана, Казахстана, РФ и Киргизии. Выжившие в основном находились в хвосте самолета.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный, но был перенаправлен из-за плохой погоды сначала в Махачкалу, затем – в Актау. Неподалеку от Актау он упал и загорелся.


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