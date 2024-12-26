Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1036-й день войны

Министерство обороны РФ 25 декабря 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1036-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более четырех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, два пикапа и 122-мм гаубицу Д-30. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Кучеровка, Григоровка, Боровая Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку формирований ВСУ. Потери противника составили до 400 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы “Захист-АФ”. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дружковка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 245 военнослужащих, два автомобиля, шесть 122-мм гаубиц Д-30 и два склада с боеприпасами. В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новотроицкое, Удачное, Надеждинка, Гришино, Андреевка, Дзержинск, Петровское, Шевченко, Красноармейск и Новооленовка Донецкой Народной Республики. Отражено 10 контратак вооруженных формирований противника. Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времевка, Разлив, Нескучное, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Днепр” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Жеребянки Запорожской области, Приднепровское и Никольское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Krab” польского производства, три 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика” и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада с боеприпасами и склад с военно-техническим имуществом. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38539 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19969 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19991 орудие полевой артиллерии и минометов, 29490 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми 84800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).