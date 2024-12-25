Генштаб ВСУ – перехвачены 59 российских ракет и 54 БПЛА, но есть попадания по целям в Украине

Ночью и утром 25 декабря 2024 года армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами разных типов.

В общей сложности, по данным генштаба ВСУ, российские военные выпустили 78 ракет и 106 БПЛА различных типов, включая “Shahed” и дроны-имитаторы.

Генштаб ВСУ передает, что армия РФ выпустила две баллистические ракеты KN-23 (производства КНДР), десять зенитных управляемых ракет С-300/С-400, 12 крылатых ракет “Калибр”, 50 крылатых ракет Х-101/Х-55, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Сообщается, что были перехвачены: 55 крылатых ракет, четыре управляемые авиационные ракеты, 54 БПЛА. Еще 52 беспилотника не достигли целей (локационно потеряны).

Бали атакованы объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожье. Зафиксированы попадания, причинен значительный ущерб.