Мнение: Рождественская Шоколадница!

Итак, сегодня у нас Шоколадница с Сапожником и его книжками по случаю Рождества! С 18 ч до 20 ч в той самой Шоколаднице возле м. Китайгород. Ура! Выдвигаюсь туда на встречу с читателями! В кафе Шоколадница на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда, 50 м от входа в метро! Жду вас там с книжками с 18 до 20 ч, сегодня 25 декабря 2024 года, готов подписать свое творение для всех желающих!

Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7915-823-13-25, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected]