Мнение «аналитика»: О катастрофе самолёта… Всё-таки диверсия?

Рядом с аэропортом казахстанского города Актау разбился Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный. По данным МЧС Казахстана, на борту было 69 человек, из них выжили 32. Экипаж погиб.

И хотя по официальной версии, трагедия произошла из-за столкновения самолёта с птицами при заходе на посадку, либо из-за взрыва кислородного баллона, есть признаки, что всё было не так. И что «внешнее воздействие» совсем не пернатых никак нельзя исключить.

Странные отверстия на фюзеляже, похожие на следы поражающих элементов зенитных ракет, заметили спасатели. Эти повреждения сконцентрировались в хвостовой части. И тут же в Сети возникла версия, что это — результат работы «чьей-то» ПВО. Особенно лихо её разгоняют украинские ресурсы.

Но возникают и сомнения. Если это была именно система ПВО, то как ей удалось сбить самолёт над акваторией Каспия, да ещё и в воздушном пространстве Казахстана?

Ну, мы же не считаем, что это казахи так подсуропили?

Тем более, что есть видео, как самолёт штатно приближается к аэропорту, а затем делает резкий крен вниз.

https://t.me/bloodysx/41326

И следа от зенитной ракеты в ясном небе не видно совсем.

Могла ли это быть ракета от ПЗРК, например, от «Стингера»? Теоретически, это возможно. Однако азербайджанский лайнер оказался над Казахстаном в общем-то случайно. Сложно предположить тут какой-то вражеский план саботажа.

Но всё же, откуда взялись эти загадочные отверстия?

Птицы проклевали?

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