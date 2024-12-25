Мнение «аналитика»: О катастрофе самолёта… Всё-таки диверсия?
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Рядом с аэропортом казахстанского города Актау разбился Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный. По данным МЧС Казахстана, на борту было 69 человек, из них выжили 32. Экипаж погиб.
И хотя по официальной версии, трагедия произошла из-за столкновения самолёта с птицами при заходе на посадку, либо из-за взрыва кислородного баллона, есть признаки, что всё было не так. И что «внешнее воздействие» совсем не пернатых никак нельзя исключить.
Странные отверстия на фюзеляже, похожие на следы поражающих элементов зенитных ракет, заметили спасатели. Эти повреждения сконцентрировались в хвостовой части. И тут же в Сети возникла версия, что это — результат работы «чьей-то» ПВО. Особенно лихо её разгоняют украинские ресурсы.
Но возникают и сомнения. Если это была именно система ПВО, то как ей удалось сбить самолёт над акваторией Каспия, да ещё и в воздушном пространстве Казахстана?
Ну, мы же не считаем, что это казахи так подсуропили?
Тем более, что есть видео, как самолёт штатно приближается к аэропорту, а затем делает резкий крен вниз.
https://t.me/bloodysx/41326
И следа от зенитной ракеты в ясном небе не видно совсем.
Могла ли это быть ракета от ПЗРК, например, от «Стингера»? Теоретически, это возможно. Однако азербайджанский лайнер оказался над Казахстаном в общем-то случайно. Сложно предположить тут какой-то вражеский план саботажа.
Но всё же, откуда взялись эти загадочные отверстия?
Птицы проклевали?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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