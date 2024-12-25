 

Совет Безопасности ООН проведет заседание для обсуждения ракетных атак хуситов

25.12.2024, 22:20, Новости дня
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Совет Безопасности ООН соберется в следующий понедельник на экстренное заседание по вопросу ракетных атак на Израиль, осуществляемых хуситами из Йемена.

Об этом сообщил министр иностранных дел Гидеон Саар, который накануне обратился к посланнице США в ООН Линде Томас-Гринфилд, председателю СБ ООН, с просьбой провести заседание по вопросу продолжающихся атак центра Израиля баллистическими ракетами и их поддержки со стороны Ирана. В ночь на среду, 25 декабря, хуситы выпустили по Израилю ракету в четвертый раз за неделю.

Напомним, ранее Гидеон Саар поручил израильским дипломатам в странах Евросоюза и Великобритании продвигать признание группировки хуситов в Йемене “Ансар Аллах” террористической организацией.

Данное решение принято на фоне последних атак хуситов на Израиль, в том числе запуска баллистических ракет по центру страны, попавших в здание школы и детскую площадку.

“С 7 октября непрерывные атаки хуситов на Израиль включали в себя использование сотен баллистических ракет, крылатых ракет и БПЛА. Кроме того, главари хуситов публично заявляют, что продолжат атаковать Израиль и препятствовать свободе судоходства в районе Красного моря. Среди кораблей, атакованных хуситами до сих пор, – десятки судов под европейским флагом и под управлением европейцев. Всего же с 7 октября в этом районе атаковано более 100 судов. Хуситы – агенты иранского режима, который использует их для дальнейшей дестабилизации региона. Как неоднократно говорилось в официальных докладах Совета Безопасности ООН, хуситы опираются на активную помощь иранского режима, который финансирует их, вооружает, оснащает и оказывает оперативную помощь. Хуситы уже объявлены террористической организацией в США, Саудовской Аравии, Малайзии, ОАЭ, Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Израиле”, – сказано в сообщении пресс-службы Саара.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявляет: “Хуситы представляют угрозу не только для Израиля, но и для региона и всего мира. Прямая угроза свободе судоходства на одном из самых оживленных морских путей является вызовом международному сообществу и мировому порядку. Первый и базисный шаг – определить их как террористическую организацию”.


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