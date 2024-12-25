Мнение: Польза штрафов, новые методы мошенников и результаты замедления Ютуба

1. Штрафы – универсальный воспитательный метод, который действует гораздо лучше, чем, например, угроза жизни и здоровью, полагает Инженер-нефтяник (ссылка):



…У нас в поселке плевать хотели на светофоры. Согласно ПДД надо останавливаться либо перед стоп-линией, либо до светофора. А у нас массово и непринужденно выезжали на проезжую часть и останавливались там. Это дико раздражало, едешь на зеленый, а тут придурок выкатывается навстречу и останавливается. А если не остановится? И, самое главное, суть маневра непонятна, неужели эта пара метров как-то ускорит поездку?

Конечно все это можно было назвать региональными особенностями, мол люди мы такие, что с нами поделать. Но потом поставили на перекрестках камеры – и эту особенность как бабка отшептала. Понадобилось всего ничего. Я уехал на вахту, и наши ездоки творили чудеса. Приехал через месяц – и, о чудо, все стали дисциплинированными водителями. Потому что массово стали проходить штрафы, оказалось, что правила соблюдать проще простого – достаточно просто их не нарушать. Штрафы и пропаганда хорошо решают проблему.

На работе долго приучали людей к СИЗ. Я ещё застал мастеров старой школы, которые рассказывали, что «Раньше каска была одна в бригаде, и я её надевал на выход. И ничего не случалось».

Врали, конечно, ещё как случалось. Но долго занимались бравадой и ходили на устье в калошах и шапке. Даже получали по неумной тыковке бойком кувалды, но они-то точно знали, что «Каска не спасает, а отрезает уши». А как появились супервайзеры, служба безопасности и видеонаблюдение – так и каску начали носить как миленькие, да ещё правильно, с подбородочным ремешком. И сапоги с кованым носком, и спецовку. Достаточно было оштрафовать всего несколько таких «принципиальных» – и это резко улучшало обучаемость, а сарафанное радио делало свое дело. Оно и правильно, сколько дурных голов спасли каски от травм, и сколько пальцев не было ампутировано, потому что носить стали спецобувь.

Отсюда мораль. В телесериалах про полицию надо уделять 15% времени «Убойному отделу», который расследует убийства, и 65% времени «Штрафному отделу», где айтишники настраивают систему распознавания номеров, а гаишники буднично, на потоке, штрафуют обочечников на 1000 рублей.

Кстати, часть проблемы с парковками кроется именно тут. Народ паркуется на газонах и тому подобных местах, потому что эвакуатор приедет за ним навряд ли. А вот если бы шалун знал, что с вероятностью в 80% он получит штраф в 1500 рублей (больше не надо), он свои привычки изменил бы немедленно. Кто-то, конечно, продолжил бы скотничать в том же духе, игнорируя штрафы полностью, но однако эта проблема уже элементарно решается устрожением наказания за рецидивы.

И, да, я до сих пор не понимаю, почему нельзя принять волевое решение, и подключить к выписке штрафов неравнодушных граждан. За 30% от штрафа, уверен, «охотников» наберутся целые толпы. Ну а когда народ привыкнет парковаться по правилам, можно будет заняться теми, кто курит на балконах или слушает по ночам рэп…

Я понимаю, с парковками не всё так просто: места под парковки плохо размечены, из-за чего парковаться тяжело. Но это уже другой вопрос, который надо решать отдельно.

И, да, что вы думаете про автовладельцев, которые ставят машину на вечный прикол и позволяют ей гнить в удобном парковочном месте годами? Следует ли их штрафовать, или они имеют право на свой кусок асфальта, пусть даже не особо и не пользуются авто?

2. Алексей Антонов рассказывает про новую продвинутую схему мошенничества по телефону и в Интернете, при которой мошенники из соседней страны инсценируют фейковые похищения родственников. Цитирую (ссылка):



Суть такова:

А) В разного формата диалоге тебе сообщают, что твой родственник (часто пенсионер) похищен, и ему будет плохо, если ты срочно не пришлешь выкуп.

Б) В качестве подтверждения тебе шлют разную реалистичную информацию о твоем родственнике, всякие красивые детали, типа в чем одет (ты это видел у родственника), как выволакивали из какого подъезда (по описанию подходит), «пробрасывают» ещё какие-то (как кажется) только вам известные семейные подробности.

В) Всё это приправляют качественными дипфейком, где твой пожилой родственник на видеозаписи сообщает, что его похитили и нужно скорее прислать денег, умоляет-уговаривает, спасите-помогите, держат в подвале.

Г) До родственника при этом не дозвониться, он РЕАЛЬНО будто бы пропал, и жертва от этого начинает сильно нервничать и сходить с ума.

Д) Всё это, конечно же, «удалённая работа» [иностранных жуликов] и мошеннический «развод»; сперва собирают информацию о жертве, чтобы «показать» картинку посочнее. По стандартным уже схемам обрабатывают пенсионера, чтобы еще больше информации путем диалога получить. Информацию систематизируют. Изготавливают аудио- и видео-фейки.

Затем делают так, чтобы пенсионер «пропал» — аннулируют ему симкарту через оператора и удаленно отключают домашний телефон, чтобы было не дозвониться; или уговаривают выключить телефон на сутки под разными предлогами; могут убедить уехать куда-то на день-два и никому не сказать, под благовидным для пенсионера предлогом. Главное, чтобы вы до родственника никак не могли дозвониться, и чтобы из близких рядом никого не было, кто бы мог подтвердить похищение (жертву выбирают вдумчиво). А далее начинаются типичные «разводные» звонки родственникам жертвы.

Как я много раз предупреждал, современные технологии позволяют мошенникам вот прямо мастерски всё организовать. Раньше мошенники этим не пользовались, так как не было нужды. Отлично работали бесхитростные прямолинейные заходы: «я тайный советник прокуратора, закапывайте ваши 5 сольдо на Поле Чудес».

Теперь, видимо, то ли народ стал опытнее, то ли меры противодействия берут своё, но мошенники с ленцой переходят на следующие уровни: выстраивают картонные декорации, подделывают голоса. Сделать всё это можно дёшево и несложно, и раньше, повторюсь, так не делали, так как «рыба» чуть ли не сама запрыгивала в ведро.

Тут, кстати, я вижу всё ту же старую дыру в безопасности операторов сотовой связи. Манипуляции с сим-картами — аннулирование, перевыпуск, выдача новой — проводятся сейчас крайне беспечно, почти без проверки. Понятно, что иностранные мошенники этим пользуются.

И, да, логика подсказывает, что скоро «похищать» начнут и школьников — никаких тормозов у наших соседей нет, уровень морали там сейчас околонулевой. Инсценировку будут проводить в два этапа. Первый этап — забалтывают школьника на «челлендж» типа «спрячься на сутки, выиграй приз в 100 тысяч рублей». Второй этап — звонят родителям и показывают им слегка модифицированные видео школьника, которые он сам в ходе подготовки к «конкурсу» мошенникам наприсылал.

3. Журналисты пишут, что трафик Ютуба обвалился в России с начала 2024 года в разы, при этом половина пользователей, которые столкнулись с замедлением загрузки видео, не стали заморачиваться ВПН, а предпочли перейти на российские площадки. Как я и говорил — если для доступа к развлекательному ресурсу надо сделать больше трёх кликов, огромная доля скучающей публики отваливается (ссылка 1, ссылка 2):

Трафик YouTube в России упал до рекордно низкого уровня. По данным мониторингового сервиса Google, с 17 декабря наблюдается его устойчивое снижение, из-за чего к 23 декабря он с показателя 30,146 единицы опустился до 14,097 единицы. При этом еще в январе 2024 года он составлял 43,194. Таким образом, общее снижение за год составило 67,4 процента.

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Половина трафика, который теряет YouTube в России после снижения скорости загрузки, переходит на российские площадки. <…>

По данным института общественного мнения «Анкетолог», за последние несколько месяцев почти все российские интернет-пользователи (92 процента) сталкивались с замедлением работы YouTube. Пользователи, которые сталкиваются с проблемой загрузки видео на YouTube, чаще всего используют VPN (50 процентов) или ищут контент на других сервисах и сайтах (48 процентов).

Для россиян, которые ищут контент на других сервисах и сайтах, альтернативными платформами стали VK Видео (74 процента), Rutube (71 процент) и «Яндекс Видео» (48 процентов).

Кстати, как полагаете, кто виноват в замедлении Ютуба? Версий две.

Версия первая — неверный Роскомнадзор, который за взятки замедляет образовательную видеосеть.

Версия вторая — сам Ютуб, который демонстративно, с презрительным плевком на асфальт, отказался выполнять наши законы.