Рупор кремлевской пропаганды: Дрон Unitree B2
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Дрон Unitree B2
Кожаные мешки скоро поплатятся за все.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Дрон Unitree B2
Кожаные мешки скоро поплатятся за все.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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