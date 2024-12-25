 

Рупор кремлевской пропаганды: Дрон Unitree B2

25.12.2024, 16:55, Разное
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Дрон Unitree B2

Кожаные мешки скоро поплатятся за все.

Источник: Colonel Cassad


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