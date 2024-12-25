В России впервые зафиксирован случай, когда выпускник филфака нашёл работу по специальности

Согласно отчёту Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) за 2024 год, в Российской Федерации состоялся первый случай трудоустройства выпускника филфака по специальности. Этот факт вызвал широкий резонанс и даже был назван «статистическим чудом».

В ведомстве подчеркнули, что молодой специалист, окончивший СПбГУ, не только получил работу, но и даже выполняет обязанности, напрямую связанные с философской деятельностью.

«Всегда казалось, что так не бывает, – заявил представитель ведомства. – Мы привыкли, что выпускники философских факультетов либо обучают других философов, либо работают в смежных областях. Будем честны, чаще всего мы их видим в сфере обслуживания».

Работодатель, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что этот специалист необходим для «отладки и оптимизации смыслов в экономической модели компании», а также «для разработки перспективных моделей революционного сознания».

«Пришёл Ильич в своё время со учением Маркса, какую страну отгрохал! Что, забыли уже? Сейчас до сих пор тоскуете», – прокомментировал он.

Напомним, что ранее силовикам пришлось пресекать деятельность нелицензированного философа.

—