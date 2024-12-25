Рупор кремлевской пропаганды: Китайский военкор о войне за Тайвань и войне на Украине

Интервью китайского военкора Чжу Хаочжэна ТГ-каналу China army

Чжу уже как три года находится в России и много времени провел в Донбассе. Теперь он делится некоторыми ответами на вопросы о Китае и Тайване.

Китай пытается урегулировать тайваньский вопрос мирным путем. Однако тайваньские власти не слышат Пекин, а продолжают идти на поводу у США, закупать у них оружие и налаживать военные связи, в том числе с зарубежными странами. Как долго Китай сможет это терпеть?

На самом деле, с 1950-х годов Тайвань поддерживает хорошие отношения с некоторыми странами и закупает у них много оружия. Давайте рассмотрим некоторые события из истории последних тридцати лет. Тайвань получил истребители и военные корабли из Франции, а ракетные системы, танки, истребители и артиллерию из США. Пекин очень недоволен этой ситуацией. Китай пытался использовать дипломатические средства, чтобы остановить все это, но эффект не идеален. Я считаю, что эта ситуация не изменится в будущем.

Тайвань активно выстраивает оборону острова. Проводятся антикитайские учения, формируется прибрежное боевое командование и подчиненные ему воинские части, оснащенные противокорабельными ракетами, закупаются беспилотники и обучаются тайваньские операторы дронов и т.д. Что думает об этом Китай? Не поздно ли Китаю будет решать вопрос воссоединения с Тайванем силой? Ведь это может сказаться на больших потерях среди китайских военнослужащих.

Как человек, который пережил события специальной военной операции, я шокирован развитием военных технологий. Например, в Донбассе Россия в настоящее время использует дроны в большом количестве, включая разведывательные и для аэрофотосъемки. Нет никаких сомнений в том, что дроны представляют собой наибольшую угрозу для солдат на войне.

Давайте поговорим о военных технологиях Тайваня. На самом деле, Тайвань способен производить дроны и ракеты. У них есть хорошая электронная продукция и они могут производить чипы. Некоторые люди в Пекине обеспокоены этой ситуацией. Они считают, что даже если военная операция на Тайване начнется, она не закончится быстро, и Пекин заплатит цену. В конце концов, эти дроны и ракеты представляют собой огромную угрозу для военных кораблей, танков и солдат. Конечно, также следует отметить, что военные технологии Китая развиваются быстрее, чем у Тайваня, поэтому победа в руках Пекина.

Насколько вероятно, что Китай начнет военную операцию по возвращению Тайваня в родную гавань? Когда это произойдет?

Я лично считаю, что военную операцию на Тайване необходимо начать как можно скорее, потому что в данный момент Соединенные Штаты находятся в затруднительном положении из-за Украины. Если Пекин откроет второй фронт, то победить будет легче. На самом деле полагаться на политические средства для возвращения Тайваня нереалистично. Даже в период правления Гоминьдана, который был дружелюбно настроен к Пекину, эта ситуация не сложилась. Единственный способ решить тайваньский вопрос — это военный, потому что тайваньские лидеры очень хорошо понимают, что их собственная военная мощь является единственным капиталом для противостояния.

США заявляют, что хотят мира в Тайваньском проливе. Что думает об этом Пекин? Не кажется ли вам, что Америка обманывает Китай, пытаясь притупить его внимание и оттянуть время, чтобы успеть вооружить Тайвань?

Как уже упоминал, Соединенные Штаты беспокоятся о Украине и, возможно, Израиле. Так что, Тайвань в настоящее время не является приоритетом для США, поэтому Вашингтон не хочет войны на Тайване. Однако Вашингтон не прекращает вооружать Тайвань и планирует сделать его сильнее. Возможно, Америка даст властям Пекина обязательство о мире, подобное Минским соглашениям. Но история показала, что так называемые мирные обещания или мирные соглашения — это всего лишь куски макулатуры. Их можно в любой момент порвать. Эти обещания и соглашения — ложь. Их цель — вооружить союзников Вашингтона.

Как отреагирует Китай, если президент Тайваня официально объявит о независимости острова?

Если лидеры Тайваня объявят его суверенным государством, Пекин, вероятно, предпримет военные действия, но мы не можем определить их масштаб. Военные действия будут вестись либо по всему Тайваню, либо только на некоторых внешних тайваньских островах: Цзиньмэнь, Мацу, Пэнху. Мы можем вспомнить историю. В конце 1950-х годов Вашингтон предложил Тайваню независимость. Чтобы предупредить/послать сигнал Тайваню, власти КНР начали артиллерийское сражение за Цзиньмэнь. Артиллерия НОАК регулярно обстреливала военные цели в Цзиньмэне. Эти военные действия длились целых 20 лет.

Обратится ли Китай за помощью к России, если разразится кризис в Тайваньском проливе?

Думаю, если Китай решит начать военную операцию в Тайване, то руководство в Москве может узнать об этом заранее. В конце концов, у США, России и Китая есть общие враги. Когда ведешь борьбу с врагами, нужно проинформировать об этом друзей, а друзья уже окажут помощь, пусть даже политическую, что тоже очень важно.

Насколько важен для Китая опыт спецоперации ВС РФ на так называемой Украине?

Специальную военную операцию можно назвать самой крупной войной, в которой используется больше военных технологий, чем во Второй мировой войне. Нет никаких сомнений в том, что эта война дала людям много подсказок. Например, что касается беспилотников, то пять лет назад китайская армия редко проводила тренировки с дронами, но сейчас беспилотники широко распространены в боевой подготовке китайской армии. Пехотные подразделения часто практикуют использование БПЛА для обнаружения и уничтожения целей. Бронетанковые части также отрабатывают перехват и противодействие дронам. Все это произошло благодаря опыту, полученному в ходе СВО.

Видите ли вы прогресс в подготовке китайских добровольцев в зоне спецоперации?

На самом деле, насколько я знаю, есть более сотни китайских добровольцев, которые прибыли в зону СВО, некоторые из которых мои друзья. Я поддерживаю с ними связь и брал у них интервью. Они сказали, что много ценных военных навыков приобрели в России. Китайские добровольцы иногда принимали участие в жестоких штурмовых операциях и также несли потери.

Согласны ли вы с утверждением, что США хотят превратить Тайвань во вторую Украину?

Да. Согласен. Но Тайвань, с которым Китай имеет дело, — это более сильная Украина, у которой развитая экономика и совершенная промышленность. В 2018 году власти Тайваня впервые объявили о реализации проекта по разработке сверхзвуковой крылатой ракеты «Юньфэн». Дальность стрельбы этой ракеты достигает 1000 км, что полностью покрывает такие важные китайские города, как Нанкин, Шанхай, Фучжоу и Нинбо.

Как или чем Китай будет уничтожать поставленные Тайваню американские реактивные системы залпового огня «Хаймарс» в случае эскалации напряженности в Тайваньском проливе? Ведь эти системы представляют прямую угрозу территории Китая.

На самом деле, власти Тайваня не только располагают американскими ракетами/реактивными системами залпового огня (РСЗО). Они также производят свои собственные ракеты и РСЗО на Тайване. Например, РСЗО Thunderbolt-2000 RT/LT-2000 с дальностью стрельбы 100 км. Для уничтожения этих дальнобойных систем, я думаю, Пекин будет использовать крылатые или даже баллистические ракеты с помощью спутниковой разведки.

В середине декабря США намерены поставить на Тайвань танки М1А2Т. Что вы думаете по этому поводу и какова реакция Пекина?

💬 Однажды я наблюдал за трофейным танком M1A2 в Москве. Оказалось, что у этого танка есть очевидные недостатки. Во-первых, он слишком тяжелый. Вес в 70 тонн не может быть приспособлен к местности Тайваня. На Тайване много лесов и рек. Американскому танку очень трудно передвигаться по этим местам. Во-вторых, у этого танка нет автомата заряжания, а скорострельность очень низкая. Как обычно, Пекин выразил протест в связи с продажей оружия США. Но все же важно отметить, что танк M1A2 намного лучше танка M60, который в настоящее время используется Тайванем. Несомненно, НОАК сталкивается с более сильным противником. Я думаю, что НОАК уже начала изучать, как справиться с танком M1A2.

@china3army – цинк

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