Необычные часы Moonwatch разработаны по образу и подобию навигационного компьютера Apollo 11

Стартап Apollo Instruments из Британии анонсировал умные часы Moonwatch DSKY, дизайн которых вдохновлен навигационным компьютером, который использовался в миссии «Аполлон-11». Часы имеют функциональную клавиатуру и монохромный дисплей, напоминающий оригинальный компьютер из 80-х.

Хотя в настоящее время они оснащены только приложением-калькулятором, но разработчики планируют добавить возможность программирования с помощью Arduino или Python, а также разработать дополнительные программные модули. Moonwatch DSKY можно подключить к другим гаджетам через оригинальный порт ввода-вывода.

Оригинальный компьютер DSKY

В качестве основного материала часов используется нержавеющая сталь, усиленная керамическим покрытием, а брутальности добавляет качественный кожаный ремешок. Новинка стоит 812 долларов, но для покупателей из США доступна скидка на предзаказ.Источник — Apollo Instruments