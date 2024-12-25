Мнение «аналитика»: О проблеме для каждого второго… А что с ней будете делать вы?

Бывают проблемы и «проблемы», и даже проблемки, а бывают — проблемищи. Та, о которой пойдёт речь, из последней категории. Хотя бы потому, что касается она уже почти каждого второго в нынешней России. Причём касается напрямую.

А ведь ещё совсем недавно ситуация не была такой плачевной.

Но… Как же так вышло?

По большинству прогнозов, #инфляция в этом году окажется двузначной. И каждый может сам судить, это 10% в год, или 20+? Технически, конечно, Росстат может и подтянуть темпы роста потребительских цен к символическим 9,9%. Но эта хитрость, как и аналогичные трюки на ценниках уже никого не обманывают.

При этом власти уверяют, что средние доходы россиян за девять месяцев 2024 года выросли на 8,6% в реальном выражении. То есть, сверх инфляции. По итогам 2024 года они могут достичь постсоветского рекорда в 4,0 прожиточных минимума (в 2023-м было 3,7). И уровень бедности «по отчётам» может упасть до минимума в 7,7%, тогда как в 2015 году было 13,5%, а в 2021-м — 11,1%.

Лепота! #спасибопутинузаэто…

Но есть нюанс.

Как всегда, радужную (для властей) картину портят люди.

По данным свежего исследования, проведённого аналитическим центром НАФИ, который входит в Топ-3 самых цитируемых российских think-tank’ов, денежные проблемы возникают у всё большего числа россиян. Так, 34% жителей РФ испытывают финансовые трудности «часто», а 14% — «очень часто». То есть, в сумме получается, что уже почти половина россиян регулярно сталкиваются с нехваткой денег до зарплаты. В 2020 году доля таких невезучих была чуть больше трети.

А власти меж тем уверяют, что высокая потребительская #инфляция вызвана тем, что сограждане просто «зажрались» и зарабатывают «слишком много» денег.

И вот тут возникает неловкий вопрос.

Если, как уверяют Росстат и чиновники, граждане живут всё лучше и разгоняют инфляцию своими возросшими аппетитами, то почему тех, кому не хватает от аванса до получки, становится всё больше?

А как, к слову, выходите из финансовых трудностей вы?

Затягиваете пояса? Или берёте кредит до зарплаты?

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