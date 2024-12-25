Мнение: Шойгу! Где ты, родной?

Последнюю неделю идут сплошняком один другого страшнее сообщения о том, как несчастные волонтеры пытаются бороться с последствиями грандиозного разлива мазута из двух расколовшихся танкеров в Черном море – это жуть. Действительно, на глазах происходит грандиозная экологическая катастрофа, последствия которой, видимо, будут сказываться еще десятки лет. Волонтеры выбиваются из сил, пытаясь собрать вонючие нефтепродукты, которых несет и несет на берег, уродуя пляжи и отравляя всю местную морскую фауну, включая дельфинов. Все жалуются на нехватку респираторов – говорят, что испарения от мазута буквально разъедают глаза. Местные (региональные) власти помогают едва-едва, жалуются, что у них не хватает шоферов и грузовиков, чтобы отвозить собранные волонтерами мешки с отравленным грунтом с пляжей.. Словом, все жалуются на нехватку: не хватает волонтеров (это можно понять – грузить ЗА БЕСПЛАТНО в декабре при штормовом море вонючий песок, когда влажно и ветер пробирает до костей – желающих много не набирается), респираторов, техники, водителей, мест для складирования вывезенных загрязненных мешков)…

А я всё про это слушаю – и у меня ощущение какой-то неправильности в происходящем. Как будто в репортажах чего-то сильно не хватает. Чего-то привычного, навязшего в зубах… Даже само собой разумеющегося… Мы имеем героических волонтеров с лопатами и мешками, имеем региональное начальство, которое постоянно оправдывается и жалуется… Какие-то случайные люди! И меня вдруг осенило: ШОЙГУ! Только не в качестве министра обороны, а того, прежнего Шойгу, известного всей стране как всероссийский Спасатель всех и вся. Где Шойгу, черт возьми? И кстати – каким там ведомством он командовал до того, как подался в генералиссимусы?

Точно! Оно называлось МЧС, то есть – Министерство по Чрезвычайным Ситуациям! И теперь всё смотрится как-то очень странно. В конце концов – 8 тысяч тонн мазута в Черном море, массовая гибель дельфинов, ОТРАВА в местах, где привыкли отдыхать миллионы россиян – это разве не Чрезвычайная Ситуация? Что ж тогда ЧС, если ЭТО – не ЧС? А если экологическая катастрофа годится на звание ЧС, то где тогда специально созданное в стране целое Министерство, то есть контора на бюджетном финансировании? Почему НЕДЕЛЮ работают какие-то волонтеры, словно больше никому до ЧС нет никакого дела? Почему такое феноменальное раздолбайство?

Удивительно. Сделали аж специальное федеральное министерство – и от него ни слуху ни духу. Они что, все на каникулы ушли? Или были мобилизованы своим бывшим начальником на СВО? Загадка… А мазут на берега продолжает прибывать.