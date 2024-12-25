Рупор кремлевской пропаганды: О проблемах модернизации ракетных крейсеров типа “Тикондерога”

О проблемах модернизации ракетных крейсеров типа "Тикондерога"

Проблему Штатов с модернизацией «Тикондерог» можно разделить на 3 части.

1. Состояние промышленности. Военный судоремонт в США деградировал в целом до уровня, к которому мы привыкли тут у себя на фоне постсоветского ахтунга: затягивание сроков (иногда в разы), пожары на единицах в ремонте, низкое качество ремонта как такового, иной раз с невозможностью отправить отремонтированный пароход на БС, нехватка кадров и прочие прелести сильно осложняют поддержание боевой готовности флота.

2. Состояние самих кораблей. До «Тикондерог» США только один раз решали проблему возвращения в строй неавианесущих боевых надводных кораблей в возрасте ~40 лет: это были линейные корабли типа «Айова» при Рейгане. Они модернизацию 1980-х встретили с куда менее выработанным ресурсом (в основном с середины 1950-х стояли в консервации периодически проходя ВТГ) и на совсем другом уровне промышленности. При этом модернизация Айов простой не была и чудес надежности сорокалетние пароходы не показывали.

3. Самое главное. Впереди тот же рубеж у «Берков», которых в удачные годы вводили в 1990-начале 2000-х по 3-4 единицы в год. Строить этими темпами не будут ни Flight III «Берка» ни, тем более, DDG(Х), при этом никакой корабль не может быть более чем в одном месте одновременно. Будет ли достаточно объема DDG(X) в сочетании c FFG-62? Посмотрим. Судоремонт в Штатах тенденций к улучшению пока не показывает. Дроны же в рамках Distributed Lethality помогут не сильно: если текущая война что и доказывает, то это тот факт, что дрон живет до серьезной РЭБ.

(с) Илья крамник

https://t.me/kramnikcat/5267 – цинк

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